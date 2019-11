Le Vice-président de l’ANIE, à notre Forum : « L’Élection sera honnête à 99,99% »

Cette nouveauté est instaurée par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), pour établir des règles d’un jeu politique «sain». Le vice-président de l’ANIE, M. Abdelhafid Milat, invité hier à notre Forum, a expliqué que cette «charte regroupera les engagements que tout candidat doit prendre vis-à-vis des électeurs et de ses pairs dans un processus collaboratif visant à instaurer une dynamique électorale positive».

Accompagné de deux membres de l’Autorité de préparation des élections présidentielles, en l’occurrence M. Mohamed Lahcen Zghidi, et M. Abdallah Tami Kaddour, le vice-président de l’ANIE précisera que cette démarche inédite exige du candidat de s’en tenir à des «règles de déontologie, base d’une campagne électorale propre et sans attaques ou injures».

Sans trop aller au fond du contenu de ce document, l’invité du forum dira que cette charte qui sera paraphée par l’Autorité de préparation des élections, les candidats et des représentants de tous les médias agréés, rappellera aux postulants à la magistrature suprême les règles fondamentales d’une campagne électorale saine. «Ce sera un code susceptible de bannir les dérives observées à chaque campagne électorale», dira M. Milat qui précisera que cette «Charte n’a pas vocation à se substituer aux lois et règlements applicables, mais elle les complète ou les précise sur certains points».



Le rôle de l’ANIE est technique, et non politique



Revenant sur l’opération d’examen, des formulaires des candidats, M. Milat rappellera que l’opération d’examen des dossiers des postulants à la candidature avait requis «des moyens matériels et humains importants», à travers la mobilisation de pas moins de 70.000 personnes entre magistrats, conseillers de la Cour suprême et Conseil d’Etat, agents administratifs ingénieurs et de techniciens pour la vérification et l’examen manuel et technique des dossiers. «Pour la première fois et en seulement 51 jours, l’ANIE a réussi une opération de sélection libre et démocratique des candidats à la présidentielle. Cela dément ceux qui ont mis en doute la capacité de l’Autorité à mener sa mission», dira M. Milat qui précisera que le rôle de l’Anie pour ces élections présidentielles est technique et non politique et qu’elle a traité les dossiers déposés en toute équité entre tous les candidats, et s’il s’était avéré qu’aucun dossier ne répondait aux règles exigées elle les aurait tous rejetés. «Le contrôle des formulaires s’est fait de manière sérieuse, rigoureuse et drastique, ce qui a donné des chiffres très précis et très pointus qui ont été rendus publics en toute transparence», dira M. Milat.



L’appel est lancé a tous les médias pour s’impliquer dans le contrôle du scrutin



Pour ce qui est du contrôle et missions de l’Autorité en cette deuxième phase du scrutin qui est celle de la supervision et contrôle de la campagne électorale, M. Zghidi affirmera que l’ANIE «s’emploiera à convaincre les citoyens que les pratiques et dépassements qui étaient à l’origine de son abstention seront supprimés et que des efforts colossaux seront déployés pour le déroulement d’une élection régulière et intègre à 100%».

Le professeur universitaire s’engagera à ce que l’ANIE, pour ces joutes électorale, garantisse trois facteurs : «La démocratie ; l’équité et la transparence dans toutes ses actions». Le vice-président de l’ANIE précisera quant à lui que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du président de la République veillera lors de la campagne électorale à ce que tous les candidats bénéficient, de la part de l’État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer l’égalité entre les candidats et l’observation des règles de la campagne électorale. M. Milat précisera par ailleurs, que l’ANIE aura à répartir le temps d’antenne entre les candidats. Une discussion est menée actuellement pour construire la première “Mounadhara”, débat télévisé entre candidats, pour reprendre la récente expérience en Tunisie. «Le projet est à l’étude», confirme l’invité du forum. A la question du contrôle du financement de la campagne électorale des candidats, M. Milat rappellera que ces dernières années, l’intrusion de «l’argent sale» dans le domaine politique a été décriée et vient entacher la crédibilité des résultats des votes.

«En prévision de l’élection présidentielle, prévue pour le 12 décembre prochain, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), à qui échoit la mission de contrôle des financements conformément à la loi relative au régime électoral, s’engage à sévir contre «l’argent sale», dira notre invité qui a annoncé par ailleurs la présentation, jeudi prochain, d’un exposé détaillé sur le fichier électoral national, soulignant que «ce qui était considéré auparavant comme impossible est devenu aujourd’hui une réalité et un acquis pour l’Algérie».

Farida Larbi