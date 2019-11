Organisation Nationale du patronat et des entrepreneurs : soutien à l’élection présidentielle

L’Organisation nationale du patronat et des entrepreneurs (ONPE) a annoncé, hier, lors d’une conférence presse qu’elle apporte un soutien indéfectible à la tenue des élections présidentielles du 12 décembre 2019. «Notre organisation et ses milliers d’adhérents soutiennent fortement les prochaines élections présidentielles, seule solution pour trouver le bout du tunnel à la crise politique qui persiste depuis plusieurs mois dans notre pays», a lancé Mme Samia Makhloufi, présidente de l’ONPE. En présence des cadres de l’organisation et de plusieurs hommes d’affaires, la première responsable de l’Organisation patronale a précisé que «l’ONPE avait appelé depuis le début, à l’organisation des élections présidentielles». Une échéance qui devrait permettre, selon elle, d’«en finir une fois pour toute avec l’instabilité politique qui caractérise notre pays depuis quelques temps et qui a frappé de plein fouet l’économie nationale qui trouve des difficultés pour se remettre sur le bon pied», a-t-elle ajouté. Elle soulignera que le seul moyen de s’en sortir, reste l’acte démocratique permettant l’organisation des élections présidentielles et l’option offerte par la même occasion au peuple algérien le droit de choisir son futur président. Mme Makhloufi saisira l’occasion pour lancer un appel à tous les adhérents et autres entrepreneurs afin de contribuer au succès du processus électoral et permettre ainsi, de rétablir la stabilité au niveau économique et social, dans la perspective de continuer de ce fait, à l’édification d’une Algérie nouvelle et forte économiquement. Selon la présidente de l’ONPE, « il est important de comprendre que les défis ne peuvent être relevés qu’à travers la mobilisation de tous, et particulièrement des opérateurs économiques qui doivent comprendre que l’Algérie a besoin de tous ses enfants». Mme Samia Mekhloufi a également souligné que l’ONPE a également estimé qu’il était impératif d’aller vers une réorganisation interne de sa structure «afin de permettre à notre organisation d’être prête pour relever les défis de notre pays, en créant de la richesse et des emplois malgré la situation qui nous est imposée par une conjoncture extérieure liée à la baisse des prix du pétrole». Selon elle, la crise actuelle fait perdre quotidiennement à l’Algérie prés de 300 millions dollars. Elle étayera ses dires, en s’appuyant les rapports établis par les experts en la matière et qui ont également signalé que les rentrées financières du trésor national avaient baissé de près de 40% en sus de nombreux projets qui sont toujours gelés. De son côté, le secrétaire général de l’ONPE, Messaoud Fellah appellera les opérateurs économiques à se mobiliser pour participer à la réussite du processus électoral tout en précisant que l’organisation est intéressée par les programmes économiques «nous allons faire appel à nos experts pour décortiquer minutieusement les programmes de chaque candidat afin d’avoir une idée précise sur lequel d’entre eux pourra faire sortir le pays de sa crise», dira le SG de l’ONPE. A l’issue de l’analyse de tous les programme, indiquera M. Fellah, «nous allons choisir le candidat que nous allons soutenir lors de la campagne électorale». Il ajoutera à la fin que : «nous allons choisir le programme économique qui offre le plus d’opportunités pour une sortie de crise et qui est adopté par le Hirak puisque nous faisons partie de ce Hirak». Il soulignera également que l’ONPE est parmi les premières organisations qui ont appelé à combattre la corruption et donner l’initiative à la jeunesse et à la femme pour être au service de leur pays.

Mohamed Mendaci