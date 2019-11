El-Oued : Des citoyens expriment leur soutien aux élections

Des dizaines de citoyens de la wilaya d’El-Oued sont sortis hier pour exprimer leur soutien aux prochaines élections présidentielles. Les manifestants, représentant des acteurs de la société civile, des partis, des organisations et des associations nationales, ont marché depuis le siège de la wilaya, via le Boulevard Khemisti vers la place Hamma-Lakhdar», scandant des slogans appelant à la tenue des prochaines présidentielles à leur échéance. Les marcheurs, qui ont également hissé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Voter pour l’Algérie», ont appelé également à faire réussir l’échéance électorale. Plusieurs acteurs de la société civile avaient appelé à cette manifestation.