Conseil constitutionnel, M. feniche : « 9 dossiers de recours, réceptionnés »

«Le Conseil constitutionnel a réceptionné neuf recours de la part des postulants recalés à la compétition pour la présidentielle du 12 décembre.»

C’est ce que révélé hier son président, M. Kamel Feniche dans une déclaration retransmise à la Télévision nationale. Il s’agit, a-t-il énuméré, de MM. Farès Mesdour, Belkacem Sahli, Kharchi Noui, Soukri Ali, El Abadi Bel Abbès, Mohmed Dif, Bouhana Mohamed, Abdelhakim Hamadi et Raouf Laïb. «Les recours seront étudiés à partir d’aujourd’hui (hier, Ndlr) et cela durant sept jours conformément à la loi», a-t-il assuré, précisant que la décision de l’institution qu’il dirige est irrévocable et sans appel. «Elle sera publiée dans le Journal Officiel de façon définitive et appliquées par les Autorités administratives et judiciaires», a t-il ajouté. Le verdit du Conseil constitutionnel constitue l’ultime étape du processus électoral avant l’entame de la campagne électorale prévue le 17 novembre. Une campagne qui sera toutefois précédée par une répartition du passage des candidats définitivement retenus dans les médias publics dont se chargera l’Autorité indépendante des élections (ANIE). En sus de ses missions portant organisation, de bout en bout, du processus électoral en se référant au respect absolu des règles de transparence et d’intégrité du prochain scrutin suprême, l’ANIE s’implique aussi dans la sensibilisation des électeurs quant à l’importance que revêt le prochain rendez-vous des urnes. C’est là, d’ailleurs, un des objectifs visés à travers la présentation, aujourd’hui à Alger, du système informatique dédié à la surveillance des élections ainsi que l’élaboration par cette même instance d’une charte d’éthique de la pratique électorale dont les dispositions seront bientôt connues du grand public. A l’évidence, et à travers cette Charte, les candidats qui seront définitivement retenus pour la présidentielle après le verdict du Conseil constitutionnel attendu au plus tard lundi prochain sont d’ores et déjà invités au respect des règles d’une campagne électorale saine, loin de toute invective ou dérapage réprimés par la loi. En d’autres termes, le document de la Charte plaide en faveur d’une compétition axée essentiellement sur la base de programmes rénovés en parfaite adaptation avec les attentes du citoyen. Le but étant de convaincre les électeurs de se rendre massivement aux urnes le 12 décembre pour la désignation, en toute souveraineté et transparence, d’un nouveau président de la République avec une assise populaire assez conséquente à même de lui permettre d’entreprendre le changement voulu par le peuple. L’évolution du processus électoral pour lequel il a été procédé à une révision du cadre juridique à même de permettre l’émergence d’un nouveau système de représentation démocratique et respectueux de la volonté populaire demeure, pour l’heure, positive. En atteste à juste titre la réussite de l’opération de collecte de signatures pour les prétendants au poste de la magistrature suprême aux termes de laquelle il s’est avéré que les cinq candidats dont les dossiers ont validés par l’ANIE ont largement dépassé le seuil de signatures exigé par la nouvelle loi relative au régime électoral.

La prochaine présidentielle est bien accueillie par la population et le sera encore davantage à travers une action de sensibilisation mettant en relief son caractère déterminant et décisif pour l’avenir du pays, ses enjeux et ses objectifs. Un constat qui est aussi de nature à remettre en cause les déclarations infondées selon lequelles il y a désintérêt de la part des citoyens vis-à-vis de la prochaine présidentielle.

A ce propos, des parties tapies dans l’ombre qui tentent d’entraver l’évolution du processus ont été dénoncées ouvertement par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati. «Au moment où les pouvoirs publics s’attellent au parachèvement de l’édification des institutions et à la satisfaction des revendications du peuple, des cercles malveillants agissent pour entraver le processus de sortie de crise mis sur rails par les hommes intègres de ce pays», a-t-il affirmé lors de la cérémonie d’installation du nouveau président du Tribunal des conflits.

Il avait par la même occasion stigmatisé ceux qui brandissent «des slogans flamboyants et d’apparence étincelants, mais qui sont sournois au fond», dans le but d’instrumentaliser la conscience des citoyens animés de la volonté de servir le pays». Qualifiant les auteurs d’une telle manœuvre insidieuse de «personnes dénuées de conscience», le ministre a aussi soutenu à l’endroit de ces derniers l’endroit de ces derniers, «que la marche se poursuivra et ne s’arrêtera point, en dépit des ennemis du peuple et du pays, et la détermination des forces vives de l’Algérie finira par venir à bout de leur plan».

Karim Aoudia