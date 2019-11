Réunion du Gouvernement : Impulser la filière céréalière et renoncer, graduellement, à l’importation

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé, lundi, que le gouvernement était déterminé à impulser et à développer la filière céréalière, pour assurer la sécurité alimentaire du pays et renoncer graduellement à l'importation, tout en ouvrant des perspectives d'exportation à l'avenir, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

Présidant une réunion interministérielle consacrée à l'examen du Programme de développement de la filière céréalière, notamment dans le Sud et les Hauts-plateaux, M. Bedoui a indiqué que le "gouvernement s'emploie à impulser et développer cette filière pour assurer notre sécurité alimentaire et renoncer graduellement à l'importation, désormais un lourd fardeau pour le Trésor public tout en ouvrant, dans l'avenir, les perspectives d'exportation".

Pour ce faire, le gouvernement, poursuit M. Bedoui, est "déterminé à soutenir ce secteur notamment dans le Sud et les Hauts-Plateaux, au vu des compétences et des capacités productives dont recèlent ces régions faisant d'elles l'avenir de l'agriculture en général, et particulièrement la filière céréalière". Ont pris part à cette réunion, les ministres de l'Enseignement supérieur, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Commerce et des Ressources en eau, les deux Secrétaires généraux des ministères de l'Intérieur et des Finances, le Directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et le DG du Bureau national d'études pour le développement rural (BNEDER). Le Premier ministre a écouté, lors de cette réunion, un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture sur les principaux indicateurs de cette filière et les mesures proposées pour son développement. Ce dernier a fait état de la hausse considérable des niveaux de production atteignant 56,3 millions de quintaux, avec une augmentation remarquable de la quantité du produit collecté, de l'ordre de 28 millions de quintaux, soit 152% par rapport aux niveaux de collecte enregistrés au cours de la dernière décennie, a ajouté la même source. Le ministre de l'Agriculture a présenté également une synthèse qui a fait ressortir l'impact très positif des mesures décidées par le gouvernement en matière de rationalisation des importations de céréales dans le cadre de la régulation des importations et la préservation des réserves nationales en devise, citant notamment l'essor qualitatif qu'a connu la production du blé dur avec 32 millions de quintaux. Cette réalisation a permis d'atteindre l'autosuffisance en arrêtant, en juin 2019, les importations de cette matière. Ces mesures ont réduit considérablement la facture d'importation de plus d'un milliard Usd, dont 908 millions Usd pour le blé dur.



Une panoplie de procédures exceptionnelles en vue d’encourager les investisseurs agricoles dans la production céréalière



Intervenant à l'issue de l'exposé, M. Bedoui s'est félicité des résultats très positifs réalisés dans cette filière stratégique, considérée comme un pilier de la sécurité alimentaire en Algérie et un catalyseur devant booster le développement du secteur agricole et l'essor de l'économie nationale de façon générale, saluant les efforts déployés par les agriculteurs et les investisseurs dans ce créneau ainsi que les producteurs de céréales en particulier.

Le Premier ministre a relevé, dans ce cadre, que l'analyse de la réalité économique de notre pays fait ressortir plusieurs dysfonctionnements et phénomènes très négatifs, notamment en matière d'orientation et d'efficacité de la subvention accordée par l'Etat, outre le phénomène de gaspillage du pain qui a atteint un seuil alarmant et qui pèse sur le trésor public et s'oppose aux valeurs de notre société. Les statistiques font état de 10 millions de baguettes gaspillées par jour, soit 36 milliards de DA par an.

Il a affirmé que le gouvernement s'emploie à impulser et à développer cette filière pour assurer notre sécurité alimentaire et renoncer, ainsi, de manière graduelle, à l'importation. A ce propos, le Premier ministre a donné une série d'instructions, notamment "la mise en place d'une stratégie globale pluriannuelle pour le développement de la filière céréalière dont l'OAIC sera son principal pilier et l'outil de l'Etat pour sa mise en œuvre".

Dans ce sens, M. Bedoui a chargé le ministre de l'Agriculture d'élaborer un plan de développement ambitieux correspondant aux objectifs stratégiques et aux missions de l'OAIC, notamment la régulation et l'organisation de la filière, outre la production. Un plan qui sera soumis, avant la fin du mois courant, au Conseil des participations de l'Etat (CPE).

Il a décidé également d'octroyer à l'OAIC des incitations et des réductions sur les taux d'intérêt des crédits bancaires qui lui ont été accordés, appelant à la mobilisation de toutes les ressources matérielles, financières et humaines pour la concrétisation de cette stratégie à travers, notamment, l'exploitation et l'investissement des ressources financières recouvrées à la faveur de la réduction des importations de céréales, dans la promotion de cette filière.

Dans le même cadre, et après avoir pris connaissance du taux d'avancement des travaux de réalisation des stocks stratégiques de céréales restant, le Premier ministre a donné instruction d'accélérer cette opération pour la parachever dans les plus brefs délais.

Il a été décidé, lors de cette réunion, d'initier "une panoplie de procédures exceptionnelles de soutien en vue d'encourager les investisseurs agricoles dans le domaine de la production céréalière à l'effet d'augmenter leur niveau de production et élargir leurs investissements, notamment à travers l'augmentation des prix d'achat du blé tendre dans tout le territoire national et en décrétant une aide supplémentaire au profit des producteurs des wilayas du Sud et des Hauts-plateaux. Les propositions, dans ce sens, devront être présentées lors de la réunion du gouvernement pour adoption".



Soutien aux agriculteurs pour l’élargissement des espaces irrigués pour la céréaliculture dans le Sud et les Hauts-Plateaux



Le Premier ministre a mis en avant les mesures décidées, notamment l'octroi d'une aide aux investisseurs agricoles afin de les inciter à élargir les espaces irrigués destinés aux céréales, notamment dans le Sud et les Hauts-plateaux, le renforcement de la recherche scientifique dans le domaine du développement de la filière céréales tout en valorisant et en exploitant ses résultats, notamment à travers la mutualisation des capacités de recherche des secteurs de l'Agriculture et de l'enseignement supérieur, et la création des antennes dans les wilayas du sud et des Hauts-plateaux, outre la mobilisation des compétences et expertises algériennes en Algérie comme à l'étranger. Dans ce cadre, l'accent a été mis sur la décision de recourir aux bureaux d'études nationaux dans le développement de l'agriculture et la filière céréales particulièrement, en tête desquels figure le BNEDER.

M. Bedoui a appelé à habiliter le système de formation et de recherche relevant du ministère de l'Agriculture en réhabilitant et en récupérant les anciennes structures au profit du secteur, notamment les écoles régionales de formation agricole et les Instituts de technologie moyen agricole spécialisé (ITMA).

Il s'agit également de lever le gel sur les projets de réalisation des annexes de l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne (ITDAS) à Ain Salah et du Commissariat au développement de l'Agriculture des régions sahariennes (CDARS), tout en dotant le secteur en moyens logistiques et de l'encadrement humain nécessaire pour hisser le niveau de performance de ce système de formation et de recherche.

M. Bedoui a mis en exergue l'importance d'encourager les jeunes porteurs de projets à investir dans le domaine agricole, notamment la céréaliculture, à travers la création de coopératives agricoles dans le Sud et les Hauts-Plateaux et en leur accordant toutes les incitations, à l'instar de la prise en charge, par l'Etat, de l'ouverture des voies et du raccordement en réseaux vitaux, à savoir l'électricité, l'eau, le forage des puits et la généralisation de l'expérience réussie menée par le secteur actuellement au niveau des Hauts-plateaux.

Rationalisation de la consommation locale en blé tendre, et lutte contre le gaspillage



Par ailleurs, le Premier ministre a relevé l'impératif de poursuivre le travail pour la rationalisation de la consommation locale en blé tendre, à travers notamment la lutte contre le gaspillage dans la consommation du pain et à diversifier le mode alimentaire pour protéger la santé du citoyen. Pour ce faire, le Premier ministre a décidé de lancer une large campagne de sensibilisation, supervisée par les ministres du Commerce et de la Santé, avec la participation de tous les secteurs concernés, notamment ceux de l’Education nationale et les Affaires religieuses ainsi que les organisations de la société civile, en sus des experts de la santé et de la communication, et l’utilisation de tous les canaux de communication, et plus particulièrement les réseaux sociaux. Il s'agit, en outre, d'encourager l'utilisation et la vulgarisation des énergies renouvelables dans le domaine agricole et dans la filière céréalière, en particulier, à travers, notamment, l’octroi d'avantages exceptionnels au profit des investisseurs, notamment dans les Hauts-Plateaux et le Sud.

Dans le même sillage, le Premier ministre a ordonné l’adoption d’une approche de généralisation des énergies renouvelables dans le cadre de la relance des projets d’électrification agricole de façon à permettre d’économiser les ressources et de garantir un bénéfice à un plus grand nombre d’investisseurs agricoles, cette mesure ayant été une revendication insistante de cette catégorie. Il a appelé à poursuivre la régulation et l’organisation de l’activité de transformation du blé subventionné en introduisant des quotas au profit de tous les transformateurs à hauteur de 40% de leurs capacités de transformation.

M. Bedoui a souligné la nécessité de simplifier les procédures relatives à la commercialisation, le transport et l’utilisation des engrais par les investisseurs agricoles à travers la révision du cadre réglementaire à l’effet de préserver la santé des citoyens, et de relancer les expériences fructueuses en matière de fermes pilotes et la création des pôles d’excellence dans le domaine agricole, notamment dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud.

Enfin, il a plaidé pour l'accélération de l'opération d'assainissement et de récupération et d'inscription du foncier agricole, octroyé ou inexploité, dans le cadre de cette nouvelle stratégie de développement du secteur de l’agriculture et de la céréaliculture, notamment sa mise en exploitation au profit d’investisseurs agricoles, a conclu le communiqué.