Orchestres de la Garde Républicaine et de l’Armée russe : Honorés au Cercle National de l’Armée

L’orchestre harmonique de la Garde républicaine algérienne et l’orchestre de l’Armée russe ont animé, dimanche à la grande salle de Spectacles Ahmed Bey (Constantine), un concert, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, devant un public nombreux. A l’entame du concert, rehaussé par la présence du Commandant de la 5e Région militaire, le général major Ammar Athamnia et du chef de la mission militaire russe en Algérie, le général Barzan Alexander, ainsi que d’officiers supérieurs, des autorités de wilaya, d’artistes locaux et de citoyens de différents âges, les deux troupes ont exécuté les hymnes nationaux algérien et russe. Le public a apprécié plusieurs morceaux musicaux puisés des différents styles de la musique algérienne dont le chaâbi, le chaoui, l’oranais, le sahraoui et le kabyle. Le groupe de la Garde républicaine «El Mezwed» a présenté un spectacle musical, qui a été très apprécié par le public. L’orchestre de l’armée russe a exécuté des morceaux musicaux puisés du patrimoine russe, dont Katyusha avant que les deux orchestres entonnent les chants patriotiques algériens Min Jibalina, Djazairouna et Ya chahid El Watan et d’autres chants russes. Ce concert s’inscrit dans le cadre de la consécration des traditions ancestrales de l’Armée nationale populaire (ANP) et des étapes phares de son histoire, ainsi que de la valorisation du patrimoine musical militaire. Les deux orchestres algérien et russe avaient animé jeudi et samedi derniers, deux concerts similaires respectivement à Alger et à Oran.

Il convient de signaler que l’orchestre harmonique de la Garde Républicaine et de l’orchestre de l’Armée russe ont été honorées lundi au niveau du Cercle National de l’Armée.