Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde : Le Département d’état US salue « l’approche positive et active de l’Algérie »

Les Etats-Unis ont publié leur rapport annuel sur le terrorisme dans le monde. Le Département d’Etat US salue la vision algérienne, avec une tonalité très positive, sur l’ensemble des efforts déployés par notre pays.

Le rapport couvre l’année 2018, rappelle la longue expérience de l’Algérie dans la lutte contre ce fléau et «les efforts significatifs» qu’elle consacre dans la sécurisation de son propre territoire et de ses frontières.

Il met en exergue la stratégie poursuivie en matière de lutte contre l’extrémisme violent et la propagande terroriste ainsi que l’aide qu’elle apporte à ses voisins du Sud pour renforcer leurs propres capacités.

Le Département relève, en outre, les mesures prises par l’Algérie en ce qui concerne la mise en place de mécanismes de coopération et de coordination étroite avec la Tunisie, sur leur frontière commune en matière de lutte contre le terrorisme. S’agissant de la lutte contre le financement du terrorisme, la même source note que l’Algérie adhère au MENAFAT (GAFI régional) et au Groupe Egmont et fait preuve de progrès en matière de lutte contre ce fléau. Sur le plan de la coopération régionale et internationale, le rapport rappelle l’engagement de l’Algérie au niveau global, du GCTF, de l’AFRIPOL et d’INTERPOL.

Enfin, le rapport note la coopération positive engagée dans le conflit malien et l’appui au processus politique de paix en Libye. Il finit par souligner, textuellement, que «L’Algérie a poursuivi son engagement diplomatique positif en faveur de la paix et de la sécurité régionales et a également participé à divers forums sahélo-sahariens pour débattre des politiques de développement, de sécurité et de l’évolution du terrorisme régional».

R. N.