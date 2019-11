Sécurité aérienne : Impact de l’utilisation des aéronefs sans pilotes

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action des activités de coopération militaire multilatérale de l’Initiative «5+5 Défense» pour l’exercice 2019, adopté par les ministres de la Défense des pays membres de l’Initiative, l’Armée nationale populaire, représentée par le Commandement des Forces de défense aérienne du territoire, organise, depuis hier, au Cercle national de l’Armée à Béni Messous, Alger, un séminaire multinational intitulé : «L’impact de l’utilisation des aéronefs sans pilotes sur la sécurité aérienne».

Les travaux de ce séminaire ont été présidés par le chef de la Division emploi-Préparation du commandement des Forces de défense aérienne du territoire, en présence des représentants des pays membres de l’Initiative «5+5 Défense», des Commandements des Forces terrestres, aériennes, navales, et de la Gendarmerie nationale, des autorités civiles concernées à l’instar de la direction de l’Aviation civile et de la météorologie et l’Etablissement national de navigation aérienne relevant du ministère des Travaux publics et des Transports.

Il convient de signaler que les travaux de ce séminaire, qui a pour objectif l’échange des connaissances et des expériences entre les différents pays de l’initiative «5+5 Défense» dans le domaine de la sécurité aérienne, se déroulent sous forme de conférences et d’interventions, animées par des conférenciers militaires et civils et s’articulent sur les enjeux sécuritaires des aéronefs sans pilotes et les défis juridiques posés à la circulation aérienne, les menaces des drones sur la sécurité des vols civils et sur les infrastructures aéroportuaires, ainsi que l’étude des solutions techniques en vue de faire face aux risques induits par l’emploi des drones.