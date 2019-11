Béchar : Caravane d’aides aux familles rurales

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a donné, hier à Bechar, le départ d’une caravane de solidarité et d’aides aux familles démunies des zones rurales de Guetrani et de Boussir, dans la daïra frontalière de Béni-Ounif (110 km de Béchar).

L’opération s’inscrit au titre des actions de solidarité avec les familles dans le besoin d’aides matérielles, d’équipements médicaux, de produits alimentaires et de chauffage, surtout en ce début de saison hivernale, a indiqué la ministre lors de la cérémonie de départ de cette caravane, organisée au siège de la wilaya. Plusieurs familles, dont une cinquantaine ciblée par une enquête sociale effectuée par la cellule de proximité de l’Agence de développement social (ADS), bénéficieront des aides et contributions de cette caravane, selon les responsables de cet organisme.

Il s’agit, en plus de consultations médicales avec délivrance de médicaments aux malades, d’équiper plusieurs personnes âgées de chaises roulantes, de matelas orthopédiques et de produits parapharmaceutiques d’hygiène, en plus de couvertures et de chauffages à gaz, ont-ils précisé.

Plusieurs établissements et directions locales publics ainsi que des associations ont contribué à cette caravane qui ira à la rencontre des personnes et familles concernées, a-t-on signalé.

Il s’agit notamment de contributions des secteurs de la Santé et de la Population, de l’Action sociale, de la Protection civile, de la Commune de Bechar et de plusieurs associations, dont celles des psychologues, de la prévention et la lutte contre le cancer du sein ‘‘El-Hayat’’ et de la protection de l’enfance ‘‘El-Hanane’’, a-t-on fait savoir.

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme a achevé sa visite dans la wilaya, à l’issue de cette cérémonie de départ de la caravane de solidarité.



Établissements spécialisés : relever le niveau d’encadrement



La ministre a insisté, lundi à Naâma, sur l’importance de relever le niveau d’encadrement, de promouvoir la pédagogie dans les établissements spécialisés relevant du secteur et d’améliorer la prise en charge éducative spécialisée des enfants handicapés. Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, la ministre a affirmé que son département ministériel œuvre à intensifier les sessions de formation liées aux handicaps pour relever le niveau d’encadrement, promouvoir le travail pédagogique dans les établissements spécialisés, en plus de la révision permanente des programmes et leur actualisation et la modernisation des moyens de prise en charge pédagogique en introduisant l’outil informatique et de communication dans cette opération éducative. En inaugurant une salle de sports relevant du centre psycho-pédagogique des déficients mentaux de Mecheria, Ghania Eddalia a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer les institutions spécialisées dans la société d’information et les ouvrir sur la société par la diversification des programmes culturels, sportifs et récréatifs. Au même centre, la ministre a assisté à la signature d’une convention de coopération entre les directions de l’Action sociale et de la Jeunesse et des Sports visant à élaborer un programme conjoint d’encadrement sportif spécialisé des enfants handicapés, à détecter des talents sportifs et à élargir la pratique sportive au sein des centres spécialisés. Lors de sa visite au centre psychopédagogique des déficients mentaux à Ain Sefra, elle a donné des instructions aux responsables pour un suivi sanitaire permanent des enfants inscrits dans cet établissement, annonçant que l’encadrement pédagogique et sanitaire à travers les établissements spécialisés de la wilaya sera doté prochainement de postes supplémentaires de psychologues, d’orthophonistes, d’assistantes sociales et autres en vue de combler le déficit dont certains accusent. Dans cette commune, la ministre a inauguré un centre polyvalent de prévention des jeunes d’un coût de réalisation de 55 millions DA et d’une capacité d’accueil de 80 lits.

Cette structure, disposant de salles de restauration, d’hébergement, de sports et de loisirs est encadrée par 30 fonctionnaires dont un généraliste, deux psychologues et des sociologues pour la prise en charge sanitaire et psychologique des jeunes souffrant de toxicomanie, de violence et de problèmes familiaux, selon les explications fournies à la ministre. Au chef-lieu de wilaya, Ghania Eddalia a donné le coup d’envoi d’une caravane de solidarité en faveur de 120 familles nécessiteuses réparties dans plusieurs localités éloignées de la wilaya, dotée d’équipements médicaux pour handicapés, de vêtements pour enfants, de couvertures et autres. Cette caravane compte un staff médical pour prodiguer des examens médicaux et des auscultations. En outre, la ministre s’est enquise des conditions de prise en charge au niveau du centre de l’enfance assistée à Naâma et a procédé à l’ouverture d’une exposition en faveur des bénéficiaires de soutien au titre de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM). En visitant les stands de cette exposition, elle a exhorté les diplômés universitaires et des CFPA à accéder au monde de l’entrepreneuriat et à concrétiser des projets productifs en bénéficiant de microcrédits, affirmant le renouvellement du crédit en cas de remboursement du premier prêt et l’accès à un deuxième d’une valeur plus importante pour pouvoir élargir le projet.