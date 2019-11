El-Maoulid ennabaoui echarif : la vente des produits pyrotechniques… explose

À peine deux jours, et les Algériens célèbreront El-Maoulid Ennabaoui Echarif, la fête religieuse qui marque la naissance du Prophète Mohammed (QSSSL). Les allées des marchés de la capitale sont inondées de pétards. Ces derniers refont surface après une bonne rupture enregistrée les années passées. Juste une virée dans certains marchés, en l’occurrence Clauzel, Bab Azzoun (Zniqet Laârayess), Belcourt, Bachdjarrah, Bab El- Oued, place des Martyrs… pour constater l’invasion de ces produits dangereux.

Situés en plein cœur d’Alger, on remarque que ces marchés ne désemplissent pas. De la qualité et de la quantité : pétards, Chitana, Zenda, bombe, double bombe, Zerbout, dynamite, fusilles, bougies… mais avec des prix exorbitants. Cette cherté est due, selon les vendeurs, au manque de produits dont l’importation a été interdite. Selon certains vendeurs, les prix «ont doublé», cette année. «La majorité de ces produits que vous voyez là sont des invendus de l’année dernière. Par exemple, un paquet de pétards normal, qui faisait 500 da auparavant, est vendu cette année à 1.000 da. Un paquet de “Zenda”, qui se vendait à 250 da, est à 500… », déclarent ces vendeurs qui expliquent, toutefois, que «cette pénurie est due à un blocage des produits au niveau des douanes algériennes, suite à la mesure d’interdiction de leur importation». Par conséquent, d’autres clients se dirigent vers l’achat des bougies qui sont aussi plus chères par rapport aux années précédentes.

Ce qui est à relever, c’est que ces vendeurs, «inconscients» de la gravité de l’utilisation de ces produits ou par «l’intérêt de gagner de l’argent» et le «gain facile», semblent ne pas être contents du fait qu’ils «sont traqués par les services de police et des douanes». Ils se précipitent pour cacher leur marchandise à chaque approche des services de l’ordre.



Un danger qui guette la santé des citoyens, surtout les enfants



La société algérienne se retrouve, ainsi, comme chaque année, confrontée aux dangers de ces produits pyrotechniques qui peuvent provoquer de graves accidents et menacer l’intégrité physique et la santé des citoyens, surtout les enfants. Ils sont également responsables de plusieurs dangers matériels, tels que les incendies, la pollution, l’impact de leur bruit sur le bien-être physique et psychique de la population, particulièrement chez les personnes âgées, les bébés, les femmes enceintes, les malades… Comme le précisent les professionnels de la santé, car la puissance de leurs déflagrations endommage les oreilles, entraînant parfois la détérioration de l’ouïe. Il faut savoir que chaque année, des dizaines de jeunes, des enfants et adolescents sont sujets à des brûlures graves... même par les pétards.



Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme



Devant cet état de fait et ce scénario qui se répètent chaque année, les spécialistes de la santé tirent la sonnette d’alarme, pour mettre fin à cette pratique qui n’entre pas dans le cadre religieux de la célébration d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif. À chaque célébration, ces spécialistes mettent en garde, visent surtout les parents, contre ces produits pyrotechniques. Des produits qui ressemblent plus à de la vraie dynamite, si l’on juge par leur explosion.



Une fête religieuse qui change de vocation



Après avoir fêté l’Aïd-el-Fitr et l’Aïd-el- Adha, comme il se doit, les algériens, à l’instar de tous les musulmans du monde, accueillent la fête d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif, célébration de la naissance du Prophète Mohammed (QSSSL) qui correspond au 12e jour du mois lunaire «rabie el-aoual» 1436. Cette fête est vécue en Algérie avec un grand enthousiasme. C’est très agréable de voir cela : préparation des plats gastronomiques, des gâteaux, tamina, les chants spirituels, la circoncision des enfants, la cérémonie du henné au parfum et des bougies. Mais le constat des lieux est que ces habitudes ont cédé la place à d’autres qui menacent la vie des personnes. La joie de fêter la naissance du Prophète (QSSSL) a changé de vocation, pour devenir semblable à celle de la victoire d’un match !

Kafia Ait Allouache