Médecine légale : Appel à la révision du décret exécutif 95-310

Le président de l’Académie algérienne de développement des sciences médico-légales a plaidé, hier, pour la révision du décret exécutif 95-310 relatif à la spécialité, et fixant les conditions et les modalités d’inscriptions sur les listes des experts et déterminant leurs droits et obligations.

«Ce décret a, depuis 1995, mis de l’ordre dans la profession, mais il est temps de le changer et de l’adapter aux évolutions que connaît la spécialité», a-t-il souligné, lors de l’ouverture du 3e Congrès maghrébin de l’Académie, placé cette année sous le thème «Le médecin et la loi».

Le professeur Rachid Belhadj note l’existence, dans le même document, d’une «confusion» entre le médecin thérapeute et le médecin expert, et affirme que le rôle du médecin généraliste est de donner les soins du niveau primaire, alors que l’expertise médicale est un acte médical spécialisé, avec une formation continue et une mise à niveau. «On peut être un bon thérapeute, mais pas un bon expert, et vice-versa», a-t-il justifié.

Poursuivant ses propos, le chef de service de médecine légale au CHU Mustapha (Alger) a fait savoir que le décret exige une expérience de 7 ans, sans limite d’âge, et ce même si le médecin est spécialiste. «Vous devez apporter la preuve que vous avez exercé pendant sept années», a-t-il expliqué.

Le Pr Belhadj a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une commission mixte entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice, et d’établir une liste de médecins experts au niveau national. Il proposera, également, de mettre en place un comité qui sera chargé d’évaluer chaque deux ans le travail accompli par ces médecins experts afin d’éviter tous dérapages. «Avec nos collègues magistrats, on veut développer en matière d’erreurs médicales et de fautes médicales, le concept du collège d’experts», a indiqué le président de l’Académie, ajoutant que celui-ci doit être de différentes spécialités.

Pour l’intervenant, l’expert médical doit obéir à certaines conditions, il doit être diplômé et soumis à un contrôle régulier de deux ans, à l’image de ce qui se fait dans les pays qui se sont bien organisés dans ce domaine. Il fera savoir que l’Algérie compte actuellement 220 médecins légistes, à l’échelle nationale, et 200 autres médecins en formation.

Dans le même ordre d’idées, il mettra l’accent sur l’importance de ce congrès qui a vu la participation de nombreux spécialistes maghrébins, venus notamment de la Mauritanie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye et de l’Égypte. «C’est une occasion pour échanger les expériences dans le domaine, notamment en matière de législation», a indiqué le Pr Belhadj, précisant que le législateur algérien a consacré dans le chapitre 6 de la nouvelle loi de santé et évoqué les missions du médecin légiste et ses prérogatives dans les taux d’incapacité.

À ce sujet, le spécialiste dit que les médecins légistes ont été consultés, lors de l’élaboration du projet de la nouvelle loi de santé.



Le premier acte d’autopsie au Maghreb a été effectué en Algérie, en 1875 !

«Nous avons émis nos propositions, et certaines ont été prises en considération, telle la proposition relative à l’autopsie scientifique», a-t-il expliqué, ajoutant que le premier acte d’autopsie au Maghreb a été effectué en Algérie, en 1875, au niveau de la première faculté de médecine d’Alger.

Évoquant le volet des erreurs médiales qui, selon lui, sont de plus en plus légion dans les deux secteurs, que ce soit le privé ou le public, les spécialités les plus concernées sont la gynécologie, l’obstétrique, l’ophtalmologie, l’anesthésie-réanimation et la chirurgie esthétique, une nouvelle spécialité pratiquée en Algérie. Il a relevé la nécessité de mettre en place une commission d’experts, chargée des erreurs médicales qui peuvent aller de la perte de la vue ou d’un organe, jusqu’à la mort du patient.

Le spécialiste a tenu, par ailleurs, à attirer l’attention sur la problématique relative aux avortements qui ne doivent être effectués, selon lui, qu’au niveau des structures de santé publique, précisant que le secteur privé doit accompagner le système de santé dans d’autres cadres.

«Pour cela, dit le Pr Belhadj, il faut trouver le cadre juridique, en faisant participer l’ensemble des intervenants, en vue de définir le concept de l’expertise médicale, qu’est l’expert médical et qui sont les intervenants dans une expertise médicale. D’où l’importance de ce congrès.» Et d’enchaîner : «Nous avons invité des juristes, des officiers de la police judiciaire, de la Gendarmerie nationale et des spécialistes en médecine légale, pour échanger les expériences en vue de trouver des solutions à nos préoccupations.»

Le président de l’Académie a émis, à la fin, son souhait d’élaborer un avant-projet relatif aux dispositifs réglementaires dérogatoires au droit commun de la responsabilité, et de créer un droit à l’indemnisation en tant que concept autonome qui sera soumis au législateur.

Kamélia Hadjib