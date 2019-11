Conjoncture : Le poids de la rente

Les prix du Brut devraient poursuivre sur la même cadence à la baisse, en 2020, «en raison d’une croissance mondiale plus faible et du relâchement de la demande en découlant», en référence aux prévisions du rapport «Commodity Markets Outlook», de la Banque mondiale, dans sa dernière livraison. Les experts de l’institution de Bretton Woods estiment, en effet, que le prix du baril de pétrole brut devrait s’établir en moyenne à 60 dollars en 2019, avant de s’incliner à 58 dollars en 2020, soit un niveau inférieur de 6 et 7 dollars, respectivement par rapport aux prévisions du mois d’avril dernier. Une variation dans les cours justifiée par le «ralentissement de la croissance mondiale», au moment où la consommation de pétrole «devrait progresser à un rythme bien plus faible que anticipé auparavant, avant de croître modérément l’année prochaine». L’impact d’une telle prévision sur les équilibres budgétaires de l’Algérie est évident, les hydrocarbures à eux seuls représentant 60% des recettes du budget de l’État et, 98% de ses recettes d'exportation. Lourdement éprouvée par les effets de la crise qui a projeté le marché pétrolier mondial dans une sphère de fluctuations des cours, depuis juin 2014, la situation financière du pays ne pourra que se dégrader davantage dans le cas où le baril se maintenait à ce niveau au cours des prochaines années et, surtout, si le secteur algérien des hydrocarbures se maintenait dans son état de désinvestissement. Très dépendant de cette ressource, le pays a encore du mal à se remettre de l’effondrement des prix de l’or noir et à diversifier son économie. Cette fragilité économique du pays, liée à la nature de sa structure, renvoie à sa forte corrélation aux hydrocarbures et à la faiblesse de ses performances hors de ce secteur. Et c’est cette prépondérance du pétrole dans la structure des recettes du pays et dans le financement de ses dépenses — la fiscalité ordinaire étant dérisoire pour assumer ce rôle dans l’immédiat — qui font que la politique budgétaire est difficile à conduire et à contrôler.

«Le choc pétrolier de 2014 a fait ressortir un certain nombre de vulnérabilités, notamment la viabilité des finances publiques, compte tenu de la durée de vie des ressources pétrolières et du besoin de consolidation budgétaire, la faiblesse des recettes fiscales, le poids de certaines dépenses courantes, l’inefficience des dépenses en capital et la structure inadéquate de financement du déficit budgétaire», un constat d’Abderahmi Bessaha, expert international, qui confirme cette nécessité pour l’Algérie de construire un nouveau modèle de croissance basé sur la diversité des ressources. Mais en attendant que cette transition soit effective, notre pays est appelé à dépendre étroitement et, pour longtemps encore, de la rente qu’elle génère de ses hydrocarbures, pétrole et gaz représentant la quasi-totalité des exportations du pays, et près du tiers des recettes de l’État, selon des estimations du FMI. Par conséquent, et, au-delà de la polémique qui entoure le projet de loi sur les hydrocarbures, l'Algérie, à l’évidence, doit impérativement réaliser de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz, pour optimiser son potentiel de production, à même d’assurer sa sécurité énergétique et ses revenus, et consolider ses finances publiques.

D. Akila