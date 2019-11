Coopération algéro-portugaise : Les opportunités d’affaires en débat

Une journée d'information sur les opportunités d'affaires entre les l’Algérie et le Portugal se tiendra, le 12 novembre 2019, au niveau de l'École supérieure algérienne des affaires (ESAA), à El-Mohammadia, Alger. Organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, en partenariat avec l'ambassade du Portugal, cette importante journée d’information constituera sans nul doute une opportunité idoine pour présenter les opportunités d’affaires et de partenariat avec les entreprises portugaises, et de faire connaître aux opérateurs économique algériens, les possibilités de placement de leurs produits sur le marché portugais, ainsi que les perspectives de partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises des deux pays.

«Cet événement économique s’inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires économiques», a fait savoir la CACI. En effet, on constate que ces dernières années, la coopération surtout économique entre les deux pays ne cesse de connaître une amélioration constante. Preuve étant, à l’issue de la cinquième réunion de haut niveau tenue à Lisbonne en 2018, l’Algérie et le Portugal ont signé, hier à Lisbonne, 13 accords de coopération, pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique. Il s’agit, entre autres, de deux accords relatifs à la coopération dans le domaine de la Protection civile, et sur coopération dans le domaine de la santé et dans le domaine du transport aérien. Un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels, ainsi qu’un autre dans le domaine de la protection et de la promotion sociales ont été également signés. Les deux pays ont aussi signé un plan d’action dans le domaine de la formation touristique 2018-2020 et un protocole de coopération entre l’université d’Alger 2 et l’Institut Camoes de langues et de coopération. Dans le contexte actuel marqué par une crise financière, l’Algérie a besoin de nouer des partenariats avec d’autres pays, surtout dans le domaine économique, pour développer les secteurs hors hydrocarbures.

Il y a lieu de rappeler que l’Algérie est le deuxième plus grand marché du Portugal en Afrique. Ainsi, le Portugal figure parmi les premiers clients de l’Algérie, avec 457 millions de dollars, au premier semestre de 2016. Les entreprises portugaises sont présentes en Algérie, notamment dans les secteurs du BTBH et des TIC.

M. A. Z.