Mme Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie : « Le Dossier SKD-CKD sera clôturé d’ici fin 2019 »

En marge de cette rencontre, la ministre de l’Industrie a annoncé l’installation d’un Comité intersectoriel pour rembourser la TVA et permettre d’améliorer la trésorerie des entreprises, avec une promesse de plus de souplesse dans le traitement des dossiers. Sur l'importation des kits SKD/CKD, la ministre indique que pour l’électroménager, l’objectif consiste en la préservation des réserves de changes, précisant que la modalité n’est pas rigide et le dossier est toujours en discussions. Elle souligne aussi qu’un nouveau cahier des charges est en cours d’examen afin d’asseoir le volet intégration comme engagement de l’opérateur. Enchaînant, Mme Tamazirt indique que son département a reçu des représentants du collectif des opérateurs activant dans la fabrication de l'électroménager.

Quant à l’automobile, la ministre assure que «le dossier avance très bien», relevant que «nous sommes en phase de négociation pour l’intégration».

Répondant aux questions, des journalistes, la ministre annonce que le dossier sera clôturé d’ici fin 2019, pour repartir, l’année prochaine, sur le dispositif de loi mis en place. Interrogée sur le retour à l’importation des véhicules de moins de 5 ans, Mme Tamazirt précise qu’elle est en cours de discussion, précisant que la mouture finale n’est pas encore prête. Mais, ajoute-t-elle, ces véhicules représentent une «non-valeur», et la proposition des véhicules de moins de trois ans permettra, selon elle, de mettre sur le marché national et de proposer aux consommateurs des «véhicules de meilleure qualité». Enchaînant, elle précise que si le PLF-2020 opte pour des véhicules circulant en essence, la ministre dit qu’il faut attendre la mouture finale dudit document.

F. I.