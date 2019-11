Réalisation de routes en béton de ciment : L’Algérie s’y engage

Ça se précise pour l’Algérie quant à la construction des routes en béton de ciment. Il faut y aller, et vite. Les intervenants à la journée d’étude, consacrée, hier à Alger, à cette thématique, ont passé en revue les différents atouts de cette technique qui a donné de résultats pour le moins probants dans différents pays, à l’image de l’Allemagne et des États-Unis.

Dans son intervention, la ministre de l’Industrie souligne le saut effectué, passant au stade de l’autosuffisance, il y a deux ans, à celui de l’export.

En témoignent des chiffres annonçant une production de 32 millions de tonnes, cette année, et 40 millions en 2020. À ce sujet, Djamila Tamazirt relève la détermination des pouvoirs publics à gagner la bataille de l’export et à conquérir les marchés régionaux et internationaux.

Pour ce faire, elle recommande d’améliorer la qualité du ciment produit, de respecter les délais de livraison et de proposer des prix compétitifs. Les voyants sont au vert. En 2020, annonce la ministre, l’Algérie exportera 6 millions de tonnes de ciment. Outre l’export, la ministre estime utile d’utiliser les autres quantités de ciment, et non des moindres, dans les infrastructures de base pour les routes.

Quant à Mustapha Kouraba, ministre des Transports et des Travaux publics, il a préconisé un meilleur entretien du réseau routier, relevant la dégradation précoce de nos routes.

Et pour ce choix qu’est l’usage du béton en ciment, il recommande de mener une «étude objective». Précisant que le réseau routier est passé de 104.000 à 129.000 kilomètres, pour atteindre prochainement les 132.000 km, le ministre indique qu’avec l’achèvement du programme en cours, on passera également de 6.000 à 7.000 km pour les autoroutes. De son côté, Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, a relevé l’apport important et multiple de ces routes en béton de ciment, appelant à veiller sur l’environnement. Pour sa part, M. Rekhroukh, président de l’Union national des entrepreneurs publics, relève l’impératif de réorienter le ciment, qui «voyage mal à l’export», vers la construction de routes. Des expériences ont-elles eu lieu ? «Ce sont des pistes d’aéroport qui ont été réalisées avec cette technique, et c’est le même procédé pour nos routes», assure, optimiste, notre interlocuteur, également premier responsable du groupe Cosider.

Quant à M. Ayadi, secrétaire général du Comité de liaison transsaharienne, il appelle à éviter les erreurs du passé, formulant une proposition d’installer une commission officielle, dont la mission et de définir une stratégie, de vérifier la rentabilité de ces idées, pour savoir où l’on va.

Intervenant de son côté, le représentant de Cetim, filiale de Gica, a indiqué que ce groupe dispose d’une capacité de production de 13.5 millions de tonnes de ciment, soit 51% de la production nationale.

Fouad Irnatene