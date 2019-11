Littérature et théâtre : Regards croisés

Des universitaires et metteurs en scène réunis à Alger ont évoqué les rapports entre la littérature et le théâtre par l'adaptation comme acte créatif à part entière, à travers leurs expériences dans l'écriture et la mise en scène. S'exprimant lors d'une rencontre en marge du 24e Sila sur la littérature et le théâtre, le metteur en scène et dramaturge, Ziani Cherif Ayad, soutient que le théâtre algérien souffre d'un «manque» d'auteurs de texte, soulignant que le texte dramatique, tiré d'une œuvre littéraire, relève d'une autre écriture «totalement différente». Le metteur en scène de la pièce «Les martyrs reviendront cette semaine», une adaptation du roman éponyme de Tahar Ouettar, relève l'absence de «rapports» entre l'auteur et le metteur en scène qui se charge de transférer son œuvre sur les planches. Plaidant pour un passage «intelligent» du récit au spectacle à travers une mise en lecture préalable, Ziani Cherif Ayad, appuie ses propos par ses expériences avec, le roman «Sans voile et sans remord» de Leila Aslaoui, adapté au théâtre par le nouvelliste et dramaturge Arezki Mellal sous le titre de «Bahidja» et «Elf tahiya li Aarfiya», puisé de «Mille hourras pour une gueuse» de Mohamed Dib. De son coté, l'académicien et chercheur, Cheniki, pense que «le texte constitue en soi un des éléments de la représentation», relevant à ce propos que le théâtre est «autonome de la littérature». Pour cet universitaire, enseignant de théâtre, la notion de l'adaptation est «vide de sens» dès lors que le metteur en scène procède, selon lui, à une autre écriture, en s'appuyant sur les expériences de Kateb Yacine et Toufik El Hakim qui ont transformé des œuvres initialement destinées à la littérature à des textes dramaturgiques dans des «formes différentes». Pour sa part, le dramaturge et metteur en scène Omar Fetmouche explique que l"adaptation de textes littéraires au théâtre n'était pas une «simple» transposition de l'oeuvre, devant être réécrite dans la langue «intermédiaire», rendue dans la «tonalité sociale et l'esthétique artistique». Tenant compte de la nécessaire abstraction de l'auteur de l'oeuvre littéraire, cet ancien directeur de théâtre, a exposé ses travaux d'adaptation des romans, «Les vigiles» de Tahar Djaout et «Le fleuve détourné» de Rachid Mimouni,s'appuyant, à son tour, sur la citation du théoricien du théâtre et dramaturge français, Antoin Artaud, qui préconise de «chasser l'auteur du théâtre», pour donner une lecture différente à l'ouvre originale. De son coté, le metteur en scène Haroun El Kilani, a partagé ses expériences «inabouties» avec l'adaptation de textes étrangers notamment «L'étranger» d'Albert Camus et «Crimes et châtiments» de Dostoïevski, plaidant à ce titre pour l'importance d'une «adaptation en adéquation avec l'environnement socioculturel» choisi par l'auteur.