24e Edition du salon international du livre d’Alger, Mahmoud Aroua signe son ouvrage Sentiments sous anesthésie : RÉflexion sur la vie, la mort…

Mahmoud Aroua, médecin anesthésiste-réanimateur, publie un roman, sous le titre Sentiments sous anesthésie, relatant les sentiments de Hakim, jeune médecin anesthésiste-réanimateur, pour l’énigmatique Nadine, dans le contexte pesant d’un hôpital de la banlieue d’Alger. Ce roman, publié ce mois par l’Anep, à l’occasion de la 24e édition du Salon international du livre, a fait l’objet d’une vente-dédicace par son auteur, Mahmoud Aroua, qui a répondu volontiers à nos questions.

Parlez-nous de votre œuvre que vous dédicacez aujourd’hui au SILA ?

C’est un roman sentimental, où je raconte l’histoire d’un jeune médecin anesthésiste-réanimateur qui est affecté dans un hôpital de banlieue et qui va rencontrer une jeune fille qui s’occupe des enfants gravement malades psychologiquement. Donc ce jeune médecin, fraichement diplômé, se rapproche de cette fille, très sensible et fragile sur le plan psychologique, qui a un comportement imprévisible. Voilà c’est l’histoire de jeune homme et cette jeune fille dans une atmosphère médicale car ça se passe dans un hôpital. Il y a toute une réflexion sur la vie, sur la mort, le destin, les choses de la vie.

Sentiments sous anesthésie, pourquoi avez-vous choisi ce titre ?

C’est parce que les sentiments sont étouffés, un peu cachés. C’est comme si ils étaient anesthésiés, et quand il y a un environnement favorable ils sortent à la lumière du jour.

Est-ce une histoire véridique ou bien le fruit de votre imagination ?

Il y a des choses qui sont réelles. Comme je suis médecin et que ça se passe dans un hôpital, je m’inspire donc beaucoup de ma spécialité. Même les cas cliniques que je cite dans mon roman sont des cas vécus à l’hôpital. Mais l’histoire et la trame du roman sont imaginaires.

Vous qui êtes un homme de science, comment avez-vous eu cette vocation pour l’écriture ?

En fait, la passion pour la littérature nous vient depuis notre jeune âge. J’ai toujours aimé tout ce qui est littérature et je lisais tous ce qui me passait sous la main. Donc j’estime que la vocation, je pense qu’elle m’est venue avant ma profession. Avant de faire même mes études en médecine, j’écrivais un peu de poésie et je lisais tout, bandes dessinées, romans... Le fait de travailler dans la médecine, je pense que c’est une atmosphère qui peut nous inspirer. On trouve beaucoup de belles choses quand on travaille avec des patients, que l’on croise à longueur de journée ; cela nous aide dans notre écriture et dans l’évaluation des personnages.

Pouvez-vous nous citer vos précédentes œuvres ?

Un ange chez MC Donald» aux éditions Baghdadi, «L’enfant qui ne pleure jamais» sorti en 2011 aux éditions Alfa, qui a aussi édité «Des nouvelles comme un boomerang», et ce livre qui vient d’être édité par l’ANEP pour cette 24e édition du salon international du livre. Mais aussi de la poésie «Fenêtre sur rêves » qui est sorti il n’y a pas si longtemps, un autre recueil qui va être publié dans quelques jours. J’ai aussi des œuvres sur l’histoire de la médecine arabo-musulmane. Je cite à titre d’exemple «Traitement de la douleur de la médecine arabe à la médecine moderne», «Anesthésie et réanimation dans l’histoire de la médecine islamique», «Ibn Rochd le médecin » et le «Cœur dans la médecine arabe.

Sihem Oubraham