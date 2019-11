Nouvelles de Tizi Ouzou, Logement : Distribution prévisionnelle de 13.000 unités en 2020

Page réalisée par Belkacem ADRAR

En prévision de l'année prochaine (2020), la wilaya de Tizi Ouzou compte distribuer plus de 13.000 unités de logement, tous segments confondus, a annoncé la cellule de communication de la wilaya, à l’occasion des festivités commémoratives du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre 1954.

Ce nombre important de logements à distribuer aux familles est réparti comme suit : 6.500 logements LPL, 3.000 Logements AADL, 500 Logements LPA et LPP et 3000 aidés à l'habitat rural.

Concernant le nombre global de logements distribués et des décisions notifiées à l’occasion des festivités de cette date marquée en lettres d’or dans l’histoire de notre pays, celui-ci est de l'ordre de 4.000 unités, dont 1500 logements LPL et 2.500 décisions d’aides à l’habitat rural, a fait savoir la même source.

Le nombre de logements distribués (remise des clés) et décisions d'octroi des aides à l'habitat rural à la même occasion est de l'ordre de 1.011 unités.

229.412 abonnés au gaz

Lancement de la caravane de sensibilisation

Comme chaque année, la concession de la distribution du gaz et de l’électricité de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé depuis hier une caravane de sensibilisation sur la bonne utilisation du gaz naturel qui concernera les régions où la mise en service du gaz est récente ou imminente. Selon un communiqué rendu public par la concession locale, cette caravane vise à faire connaitre les avantages qu’offre cette commodité et son impact positif sur la vie des citoyens, mais aussi de prévenir contre les dangers que peut engendrer la mauvaise utilisation de cette énergie par le non-respect des règles de sécurité ainsi que les appareils contrefaits ou ne répondant pas aux normes de sécurité. La campagne s’étale sur toute la période hivernale 2019/2020 ettouchera plus de 40 localités de la Wilaya de Tizi-Ouzou : Aghribs, Yakourène, Fréha, Azazga, Béni Douala, Béni Zmenzer, Bouzeguène, Draâ El Mizan, M’Kira, Mekla, Ait Khelili, Ouacif, Ait Abdelmoumène, Béni Yenni, Iboudrarene, Akbil, Abizar, Azeffoun, Tala Athmane, Makouda, Mizrana, Tigzirt, Timizart, Iferhounene, Maâtkas, Larbaâ Nath Irathen, Ouadhias, Ait Agoucha, Soumaâ, Boudjima, Akaoudj, Imsouhal, Ain El hammam, Ait Yahia, Abi Youcef, Ait Bouadou, Aghouni Igaghrane, Tizi N’tleta, a précisé la même source, en rappelant que la sensibilisation des citoyens (les abonnés) sur l’utilisation appropriée du gaz naturel s’avère plus que jamais indissociable des préoccupations de la Concession de la Distribution, vu l’évolution croissante de la pénétration du gaz naturel dans la wilaya de Tizi-Ouzou, qui est de 8506 km et 229 412 abonnés, enclenchée par les programmes publics qui visent à alimenter l’ensemble du territoire de la wilaya deTizi-Ouzou. Pour rappel, la Concession de la Distribution de Tizi-Ouzou a raccordé depuis le 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 pas moins de 17.341 foyers au gaz naturel sur 651 km de réseau de gaz. Cette caravane de sensibilisation se présente sous différentes formes, à savoir des actions de proximité pour le grand public, sous formes de portes ouvertes et des séances pédagogiques destinées aux élèves du premier et deuxième paliers, primaire et moyen ainsi que les centres de formation. En collaboration avec des directions de l’Education, de la formation et de l’enseignement professionnels et la Protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou, des rencontres d’information, des débats sur le thème du gaz naturel, ses avantages et les dangers qui découlent de sa mauvaise utilisation, des démonstrations sur les gestes qui sauvent et les premiers secours en cas de fuite de gaz ou d’asphyxie au monoxyde de carbone, seront programmés. Des flyers et dépliants sont distribués, des affiches de sensibilisation placardés dans les places publiques, les halls d’accueil des agences commerciales et dans les immeubles au passage des attachés commerciaux pour la relève, une manière de toucher les femmes aux foyers. La concession a, par ailleurs, rappelé à l’adresse de la population l’importance de la vigilance quant à l’utilisation du gaz naturel qui doit rester une source de confort et non de malaise.

80 milliards de centimes pour la formation professionnelle

L’opération dans sa phase finale



Lancée au mois de mai de l’année en cours, l’opération de mise à niveau de l’ensemble des établissements du secteur par des travaux de réhabilitation et de renouvellement des équipements est toujours en cours au niveau des CFPA de Draâ Ben Kheda, CFPA Khodja Khaled de Boukhalfa, CFPA Tala Allam, CFPA Iferhounene, l’annexe de Yatafène, l’INSFP Ouaguenoune, CFPA des arts traditionnels de Boukhalfa, CFPA Mechtras, CFPA Ait Agouacha, CFPA Kerrad-Rachid et INSFP Oued Aissi, a fait savoir, hier, la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels dans un communiqué. Des travaux de même nature, lancés durant la même période, ont pris fin au niveau des centres de formation et d’apprentissage (CFPA) de Tizi-Ghenif, Draâ El Mizan, de l’annexe des CFPA de Boghni et de Timizart, a encore indiqué la même source. Cette opération a consisté en des travaux d’étanchéité-enduits, de maçonnerie et revêtement, d’électricité, de peinture, de menuiserie bois, aluminium et métallique, de rénovation du chauffage central, du réseau d’alimentation en eau potable, d’aménagement extérieur et voirie, de mur de clôture, de plomberie,d’assainissement, installation de postes de transformateurs, du réseau téléphonique, du réseau de gaz, d’aménagement de locaux et autres, a expliqué la DEFP dans son communiqué dans lequel il a également rappelé que les mêmes travaux de réhabilitation et de renouvellement des équipements seront lancés dans les prochains jours dans 13 autres établissements dont les CFPA de Tigzirt, Tizi-Rached, Boghni, Bouzeguène, Ouadhias, Azeffoun, Akkerou, Tadmait et l’INSFP II de Tizi(Ouzou. Ce vaste programme touchera ainsi tous les établissements du secteur (INSFP, CFPA et annexes) a annoncé la même direction. L’objectif de cette opération de mise à niveau des structures, lancée pour la première fois dans la wilaya de Tizi-Ouzou, est d’améliorer les conditions de travail des employés ainsi que le déroulement des stages de formation des apprenants, a, par ailleurs, indiqué la DEFP, en rappelant que l’enveloppe consacrée à ces travaux est de 80 milliards de centimes sur le budget d’équipement de l’Etat.

Mission médicale du CHU Nédir-mohammed à Tamanrasset

Bilan positif

Dans le cadre du programme de jumelage entre les centres hospitalo-universitaires et les hôpitaux des hauts-plateaux et du sud du pays, une mission médicale du CHU Nedir-Mohammed de Tizi-Ouzou s’est rendue dans la wilaya de Tamanrasset, du samedi 12 au vendredi 21 octobre en cours, a fait savoir la direction générale du CHU Nedir dans un communiqué rendu public hier.

La mission, multidisciplinaire, menée par quatre professeurs, dont trois chefs de services, a englobé la chirurgie générale, l’urologie, la traumatologie et la chirurgie infantile qui ont intervenu au niveau de l’EPH de Tamanrasset, la cardiologie, la médecine interne et la dermatologie, dans la wilaya déléguée d’Aïn Guezem (500 km du chef-lieu de Tamanrasset) et l’ophtalmologie ainsi que la pédiatrie à In Salah (900 km du chef-lieu de Tamanrasset) a précisé la même source.1.549 consultations spécialisées, 46 interventions chirurgicales, statuées sur 38 avis de cas hospitalisés, ont été assurées par la mission durant son séjour durant lequel a été également conclu le transfert d’un patient au CHU de Tizi-Ouzou pour sa prise en charge, selon toujours le compte rendu de cette mission médicale. Les équipes de chirurgie générale, d’urologie, de traumatologie, et de chirurgie infantile, qui ont intervenu au niveau des deux blocs opératoires de l’EPH de Tamanrasset, ont, quant à elles, procédé à 40 interventions chirurgicales, dont 19 ont été assurées en chirurgie générale, 10 en chirurgie infantile, 9 en traumatologie et 2 en urologie, lit-on encore dans ce même compte rendu dans lequel il est aussi relevé que pas moins de 180 consultations ont été également assurées par le même collège de chirurgie dont 50 par les spécialistes de chirurgie viscérale, 40 de chirurgie pédiatrique, 50 de traumatologie et 40 de l’urologie durant la même période.

Les spécialistes en pédiatrie, qui ont intervenu à In Salah, ont assuré 344 consultations pour la pédiatrie dont 28 à l’EPH d’’In Salah en sus de 38 avis exprimés sur malades hospitalisés, 95 à la polyclinique du chef-lieu, 98 à la polyclinique In Ghar, 83 à la polyclinique de Fouggaret Ezzouna et 40 à la polyclinique Igosten, toutes relevant de l’EPSP d’In Salah. Selon toujours le communiqué de la DG du CHU Nedir-Mohamed, 417 consultations spécialisées ont été également assurées en ophtalmologie en sus de 5 gestes opératoires effectués à l’EPH d’In Salah. Par ailleurs, les spécialistes en cardiologie, en médecine interne et en dermatologie se sont rendus à Aïn Guezzam. 357 patients, répartis sur les EPSP d’Abalessa (59), de Silat (43), d’In Guezzam (74), de Tazrout (81), d’Idles (36) et la clinique d’hémodialyse de Tamanrasset (25) ont bénéficié d’une consultation spécialisée en cardiologie avec notamment des examens d’électrocardiogramme et d’échocardiographie. 216 autres patients ont bénéficié d’une consultation spécialisée en médecine interne à traversles l’EPSP d’Abalyssa (18), de Silat (16), de Tazerouk (47), d’Idles (43), d’Aïn Guezzam (25) et des EPH de Tamanrasset (8) et d’In Mguen (59). L’équipe de dermatologie a, quant à elle, assuré 75 consultations et procédé à une biopsie cutanée à travers les EPSP d’Adrien (40) et de Hassi Lalla (35). Cette mission est, pour rappel, la troisième du genre à être effectuée durant ce deuxième semestre de l’année en cours par le CHU de Tizi-Ouzou dans la wilaya de Tamanrasset.