Grand angle : Le retour du Mur

Il y a de cela 30 ans, le mur de Berlin tombait. «Le 9 novembre 1989 a marqué ce que beaucoup espéraient être une nouvelle ère de coopération et d'ouverture transcendant les frontières», se souvient le Transnational Institute (TNI), un centre international de réflexion progressiste basé à Amsterdam. La chute du mur, érigé après la Deuxième guerre mondiale et considérée comme un produit de la guerre froide et symbole du partage du monde en deux blocs depuis sa construction en août 1961, a banni les frontières entre les parties Est et Ouest de la ville et permis à l’Allemagne d’entamer sa réunification. Dans l’euphorie générale du moment, nombreux croyaient que plus jamais une frontière physique ne séparerait les hommes. La mondialisation allait les conforter dans leur sentiment. Et pour cause n’a-t-elle pas été présentée comme une «accélération de l’histoire, un raccourcissement des distances, un affaiblissement des frontières et victoire sur le populisme». Les nouvelles technologies de l’information et notamment Internet ont contribué à la suppression des limites physiques ou géographiques. Le monde allait être totalement décloisonné, pensait-on. À tord réalise-t-on aujourd’hui. «Trente ans plus tard, c'est l'exact contraire qui semble être survenu : le monde répond aux problèmes de sécurité internationaux par des murs, la militarisation et l'isolement», estime le TNI dans son rapport « Building Walls » (Construire des murs). Pis encore, la situation est pire qu’elle ne l’était à la fin des années 80. «Les murs sont toujours là et se sont multipliés. Il y en a davantage aujourd'hui qu'il y a 30 ans. J'en ai décompté une vingtaine, soit le double qu'en 1989», a confirmé à l'AFP Alexandra Novosseloff, chercheure senior à l'International Peace Institute de New York). Alors que la mondialisation avait fait espérer la disparition des frontières, elle a en fait suscité un « hoc de retour» alimentant «souverainisme et nationalisme» qui «aiment les barrières», explique Bruno Tertrais, coauteur, avec Delphine Papin, de «L'Atlas des frontières. Murs, conflits, migrations». D’autres estiment que c’est le 11 septembre 2001 qui a renversé la tendance. En fait qu’ils soient érigés pour servir de barrières anti- migratoires ou de barrières sécuritaires, la réalité est que les murs sont de retour. «Les Usa veulent un mur avec le Mexique et les États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen ont construit, depuis les années 1990, près de 1.000 kilomètres de murs, soit six fois la longueur du mur de Berlin, afin d'empêcher l'entrée de populations déplacées», a évalué le TNI dans son rapport. Que dire de plus à la veille de la célébration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin ?

Nadia K.