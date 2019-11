Dans la lucarne : Qui veut déstabiliser le MCA ?

Le MCAlger connait ces jours-ci, une campagne de déstabilisation par des cercles douteux ne voulant nullement du bien à cette équipe dont la date de création remontre au 21 juin 1921. Dans deux ans, ce sera la commémoration, avec fanfare, du 100e anniversaire. Au lieu d’être fier du passé glorieux et des titres à la pelle pendant cette longue période ne peut que susciter l’admiration de ce club qui a fait honneur au pays et notamment la fameuse consécration en finale de la coupe d’Afrique des clubs champions contre les guinéens de Horaya Conakry, après avoir remonté un retard de trois buts au match aller à Conakry. Le MCA est un grand club et il le restera, et ce, quelles que soient les embûches et «fausses querelles» induites par ce qui se passe actuellement au sein du club. En effet, il y a des tentatives diverses de certains «tapis dans l’ombre» dans l’optique de nuire à la bonne marche du club dans le présent exercice. Le doyen est positionné à la première loge en compagnie du CRB. La commission de discipline de la LFP lui a donné les trois points par pénalité. Toujours est-il, il s’agit d’un parcours de champion. De plus, il est le seul représentant algérien en coupe arabe pour briguer les 6 millions d’euros réservés au vainqueur. Sur le plan technique, tout baigne dans l’huile et les supporters sont ravis par ce qui arrive au sein de ce club cette saison. Toutefois, ce qui est vraiment une énigme, c’est le fait que des gens inconnus font circuler de « fausses informations » pour contribuer à déstabiliser ce club phare de la capitale. Casoni, faut-il le répéter, est en train de faire du bon travail avec le MCA en donnant une certaine organisation au club qui est en train de lui donner raison. On ne comprend pas dans quel but on avait avancé, à travers les réseaux sociaux, l’éventualité de son départ en annonçant la venue du marocain El Taoussi comme son probable remplaçant. Un « canular » qui n’a fait qu’amuser ceux qui sont au parfum avec ce qui se passe au sein du MCAlger. On a mis en exergue des slogans d’apocalypse financière au sein du MCA et que certains vont caresser la prison au sens du poil. Chaque fois que le MCA va jouer une compétition majeure ou un match important, on lui sort des panoplies et de « trucs » à la véracité douteuse. On peut opposer coûte que coûte le Directeur général au président du CA. Même si on peut admettre que les deux personnes ne se parlent pas, pour les intérêts du club, on ne doit pas les opposer pour une finalité qui ne fait les affaires de personne. Un audit dans un club ne peut être qu’une très bonne chose qui permet de connaître où est passé l’argent, comment il est dépensé et surtout, les opportunités des dépenses et aussi les recettes qui rentrent dans le club. C’est de cette façon qu’on saura assez bien où l’on va. Ce qui est certain, et ce, malgré le problème financier au MCA, c’est que les résultats globaux sont positifs. Que la sérénité et la solidarité soient de mise !

Hamid Gharbi