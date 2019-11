En prévision du match de coupe arabe face aux Forces aériennes irakiennes : Le Mouloudia rallie Erbil via Doha

C’est dans le cadre de la Ligue des champions arabe, qu’organise l’UAFA, et en perspective du match aller de l’épreuve qui opposera le MCA à l’équipe irakienne des Forces aériennes, que la délégation du Mouloudia d’Alger a effectué, hier après-midi, le voyage vers 15h45, avec escale à Doha.

Alors que l’équipe devait effectuer le déplacement lundi dernier matin vers 11h, direction Erbil via Istanbul, les dirigeants ont du reprogrammer le long voyage en terre irakienne pour la journée d’hier. Cela, en raison du manque de places pour rallier la capitale turque, pour permettre à l’ensemble des membres de la délégation de prendre le même vol. Ainsi, la direction du club a du réétudier le plan de vol. Et, c’est ainsi, que les Mouloudéens ont finalement effectué hier matin (lundi) une escale à Doha. L’arrivée dans la capitale qatarie était prévue vers 23h45. Ils y ont passé la nuit et ce n’est que ce matin (hier) à 8h qu’ils ont à nouveau pris l’avion pour rejoindre la ville irakienne d’Erbil, qui se trouve au nord du pays, en deux heures de temps. Le match Forces aériennes-MCA est programmé pour ce vendredi. Ce qui permettra aux camarades de Hachoud de bien récupérer. On a appris d’ailleurs que le Mouloudia effectuera deux séances d’entraînement à Erbil sur le terrain principal. Ce qui leur permettra de prendre leurs marques et leurs repères avant d’aborder le match important qui les attend face à une solide formation des Forces aériennes qui compte de nombreux talents et joueurs internationaux. Casoni va visionner des rencontres récentes de cette équipe pour ses joueurs. Il a une idée sur le plan de jeu qu’il mettra en place le jour du match. Il faut savoir qu’il a axé son travail sur le plan technico-tactique lors des récentes séances d’entraînement. Il faut savoir que la direction du club fait de cette Coupe arabe un important objectif. Il y a une grande motivation côté mouloudéen de faire sensation dans cette compétition, qui rapporte une importante manne financière en cas de consécration. Six millions d’euros son mis en jeu par l’UAFA pour récompenser le vainqueur de l’épreuve arabe. Dans cette perspective, et afin de motiver les joueurs, la direction de

Sonatrach a promis une prime conséquente estimée à 200 millions d’euros à chaque joueur en cas de victoire finale. Ce qui permettra à coup sûr de galvaniser le groupe. D’ailleurs, les

mebarakou and Co ont promis de donner le meilleur d’eux-mêmes afin de faire honneur au football algérien, aux couleurs du club et aux milliers de supporters du Mouloudia. Ils tiennent absolument à bien négocier la manche aller, afin d’entrevoir le retour sous de bons auspices. Côté effectif, Bernard Casoni aura l’embarras du choix, même si par exemple un joueur comme

Rebiai, victime d’une sévère entorse à la cheville, ne sera pas au rendez-vous de vendredi, au même titre que Merouani, Mokrani et Benarous, qui sont tous restés à Alger car n’étant pas prêts pour la compétition. D’autre part, les appréhensions des Mouloudéens par rapport à la situation sécuritaire explosive et les manifestations populaires qui se déroulent en ce moment en Irak, ont été atténuées quelque peu par l’ambassadeur d’Algérie sur place, qui a tenu à les rassurer et à les réconforter quant à leur sécurité. D’ailleurs, initialement programmée à Karbala, la rencontre a été déplacée à Erbil, justement en raison de la situation tendue qui y règne. A noter que la délégation mouloudéene composée de membres regagnera le pays juste après le match.

Mohamed-Amine Azzouz