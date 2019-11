Ligue 1 (mise à jour/6e journée) : USM Bel-Abbès bat la JS Kabylie 2-1

L'USM Bel-Abbès s'est imposée devant la JS Kabylie 2 à 1 (mi-temps : 1-0), lundi, à domicile en mise à jour de la 6e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 de football. Les locaux ont scoré par l'intermédiaire d'Ishak Bouda (1-0, 24e) et Abdennour Belhocini (2-0, 60e), avant que la JSK ne réduise l'écart par l'intermédiaire de son capitaine Walid Bencherifa (2-1, 65e). Suite à cette victoire, l'USMBA se hisse à la 9e place en compagnie du NA Husseïn-Dey avec 10 points et encore un match en retard à apurer, tandis que les "Canaris" restent toujours 3es avec 13 unités en compagnie du MC Oran, de la JS Saoura et de l'USM Alger qui a atomisé cette dernière 4-1 en mise à jour de la 5e journée, plus tôt dans la journée au stade Omar-Hamadi (Alger).

Lundi 4 novembre :

USM Bel-Abbès - JS Kabylie 2-1

USMA-JSSaoura 4-1

A programmer :

MC Alger - CA Bordj Bou Arréridj

JS Saoura - MC Oran USM Alger - Paradou AC CR Belouizdad - ASO Chlef