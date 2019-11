Ligue 1 (10e journée) : Le classico MCA - JSK aura lieu le 13 novembre

Les épreuves du championnat national de Ligue 1 se poursuivent, avec la 10e journée qui propose de belles affiches pour les amoureux du football.

Le classico opposant le MCA et la JSK a été reporté pour cause de participation du Mouloudia à la coupe arabe. Le Doyen jouera vendredi à Erbil face aux forces aériennes irakiennes pour le compte des 8es de finale de la compétition. La JSK, ayant perdu son match retard face à l’USM Bel Abbès, sera testée face aux protégés de Bernard Casoni qui occupent la première place, ex aequo avec le CRB avec 20 points au total. Ce dernier se déplacera à Constantine pour affronter le CSC avec la ferme intention d’enchaîner avec un autre résultat positif et poursuivre sa série d’invincibilités depuis le début du championnat.

Pour sa part, l’ESS accueillera sur ses terres l’USM Bel Abbès avec l’obligation de glaner les trois points et sortir de la zone de relégation. L’Aigle noir enregistre un début de saison difficile; le plus difficile depuis presque dix ans. Une tâche qui ne sera guère facile face à une équipe de l’USM Bel Abbès qui se bat, elle aussi, pour sortir de la zone rouge de ligue 1.

Occupant la 3e place avec quatre autres équipes, le MCO compte sur ses nombreux fans et l’expérience de ses joueurs pour remporter les trois points face au nouveau promu NC Magra. Les Hamraouas veulent imposer leur style de jeu attrayant pour le combiner avec un bon résultat qui leur permet d’occuper la 3e place et confirmer leurs intentions de jouer les premiers rôles. Il y a lieu de noter que le MCO commence fort la saison depuis plusieurs saisons, sans pour autant maintenir cette force d’entrée.

Victorieuse, lundi, face à la JSS sur le score de 4-1, l’USMA entame son derby face au NAHD pour confirmer son déclic et sa sortie de la crise financière et administrative que vit le club depuis le début de saison. Les Rouge et Noir occupent la 4e place tandis que le NAHD se trouve à la 9e.

La JS Saoura accueille le nouveau promu US Biskra pour retrouver sa force du début. Les protégés de Lamine Bougherara et de Mohamed Djalit ont perdu les deux derniers matchs face au NAHD et l’USMA, alors que l’USB avait perdu les trois points du dernier match face au MCA suite au jet de projectile. Par ailleurs, le CABBA accueille le Paradou AC tandis que l’ASO Chlef se déplacera à Ain M’lila pour affronter l’ASAM.

Kader Bentounès