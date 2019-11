Forum El Moudjahid Abdelhafid Milat, vice-Pt de l’ANIE : « La Charte d’éthique n’a pas vocation à se substituer aux lois, mais elle les complète »

Abdelhafid Milat, vice président de l’Autorité indépendante des élections, a déclaré que « La deuxième étape du processus électoral sera régie par une charte d’éthique des pratiques électorales. Cette nouveauté est instaurée par l’Autorité nationale indépendante des élections pour établir des règles d’un jeu politique «sain».

Il dira que ce document qui sera paraphé par l’autorité de préparation des élections, les candidats et des représentants de tous les medias agrées, rappellera aux postulants à la magistrature suprême, les règles fondamentales d’une campagne électorale saine. « Ce sera un code susceptible de bannir les dérives observées à chaque campagne électorale » selon M milat qui précisera que cette « Charte n’a pas vocation à se substituer aux lois et règlements applicables, mais elle les complète ». Il rappellera que. L’ANIE garantira trois facteurs « La démocratie, l’équité et la transparence dans toutes ses actions » Elle s’engage à sévir contre «l’argent sale» dira notre invité

Rédaction Web