Installation des commissaires d’état et de présidents de tribunaux administratifs : Améliorer l’action judiciaire

La conjoncture que connaît actuellement le pays «exige des efforts effectifs pour améliorer l’action judiciaire et rapprocher la justice du citoyen», a considéré, dimanche, Moussa Boussouf, président de chambre au Conseil d’État, représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de l’installation du commissaire d’État et du président du tribunal administratif de Guelma. «Il faut œuvrer avec abnégation et sincérité pour rapprocher la justice du citoyen et sensibiliser les magistrats administratifs à leur rôle important dans le contrôle de la légalité, et la protection des droits et libertés», a ajouté le même responsable, lors de l’installation de Mme Souad Djoudi dans ses fonctions de présidente du tribunal administratif et Amel-Eddine Ouled Meriem dans ses fonctions de commissaire d’État au même tribunal. Le magistrat administratif, a-t-il ajouté, doit agir constamment dans l’intérêt général, notamment en cette conjoncture que traverse le pays qui exige la conjugaison des efforts de tous sans exception, a souligné l’intervenant en relevant que la spécificité du rôle de ce magistrat qui a de larges prérogatives pour assurer l’aboutissement de la plainte et résoudre les conflits conformément à la loi et la jurisprudence.

De son côté, la nouvelle présidente du tribunal administratif, Mme Souad Djoudi, a affirmé à l’APS, en marge de la cérémonie, qu’elle œuvrera à servir le citoyen et l’État et Amel-Eddine Ouled Meriem, le nouveau commissaire d’État au même tribunal, a déclaré qu’il agira de sorte à être la hauteur des attentes, quelle que soit la difficulté de la responsabilité.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du président et procureur général de la Cour, de magistrats, de présidents de chambres à la Cour suprême et au Conseil d’État, et des représentants des avocats et huissiers de justice.



Ouverture du tribunal administratif d’El-Bayadh



Le tribunal administratif d'El-Bayadh a été ouvert, dimanche, et son président, Medres Benziane, a été installé, de même que Lakhdari Abdelkader au poste de commissaire d’État près le tribunal. Chiboub Felah Djelloul, président de la chambre au Conseil d’État, qui a présidé cette cérémonie représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a indiqué que cette installation entre dans le cadre du mouvement opéré par le chef de l’État sur le corps des présidents de tribunaux administratifs et commissaires d’État. «Le mouvement dans les postes de qualité au sein du secteur de la Justice, à l’instar d'autres institutions de l’État, a pour objectif de concrétiser des plans et programmes nationaux», a-t-il souligné.

Le même responsable a appelé les représentants de l'appareil judiciaire à fournir davantage d'efforts pour imposer la force de la loi en application, avec intégrité et objectivité, des directives du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le procureur général près la cour d’El-Bayadh, Gouasmia Farid, a souligné, en marge de cette cérémonie, que cet établissement judiciaire dont a bénéficié la wilaya d’El-Bayadh vient renforcer les juridictions dans le cadre du rapprochement du citoyen de la justice. Ce tribunal devra rendre un grand service à l’Administration et aux justiciables, surtout leur épargnant les déplacements vers le tribunal administratif de la wilaya de Saïda. La cérémonie d’ouverture du tribunal administratif et l’installation de son président et de son commissaire d’État s’est déroulée en présence du corps judiciaire de la wilaya, du wali Kamel Touchene et des autorités civiles et militaires. Le nouveau commissaire d'État près le tribunal administratif de Tlemcen, Benaouda Nasreddine, a été installé, hier, en remplacement d’Aliouche Farouk, affecté au même poste dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. L'installation s’inscrit dans le cadre du mouvement opéré par le chef de l’État dans le corps des présidents des tribunaux administratifs et commissaires d’État près les tribunaux administratifs, a souligné le commissaire au Conseil d’État, Mohamed Bennacer, représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de la cérémonie d’installation, qui s’est déroulée en présence du wali de Tlemcen, Ali Benyaiche, et des autorités civiles et militaires de la wilaya. Le mouvement est opéré sur des postes de qualité au sein du secteur de la Justice, à l’instar des autres institutions de l’État en charge de concrétiser des programmes nationaux, a-t-il déclaré.

Il a, en outre, appelé les présidents des tribunaux administratifs et le corps judiciaire à poursuivre leurs efforts afin de consacrer davantage la loi et son application avec intégrité et objectivité, et à œuvrer pour l’amélioration des prestations au profit des citoyens. Benaouda Nasreddine, le nouveau commissaire d’État près le tribunal administratif de Tlemcen, a intégré le secteur de la Justice, en 1999, en occupant plusieurs postes en tant que juge au tribunal de Miliana, procureur de la République adjoint à Chlef, procureur de la République à Ténès et à El-Attaf, avant d’occuper le poste de procureur général adjoint à Relizane.