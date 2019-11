Agrément à la nomination des nouveaux ambassadeurs d’Algérie au ...

Niger…

Le gouvernement de la République nigérienne a donné son agrément à la nomination de M. Ali Derouiche, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger.



… au Portugal…

Le gouvernement portugais a donné son agrément à la nomination de M. Abdelmadjid Naamoun, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Portugal.



… au Mozambique…

Le gouvernement mozambicain a donné son agrément à la nomination de M. Mohamed Meziane, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mozambique.



… en France…

Le gouvernement français a donné son agrément à la nomination de M. Salah Lebdioui, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République française.



… au Bangladesh…

Le gouvernement bangladais a donné son agrément à la nomination de M. Rabah Larbi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Bangladesh.



… et aux émirats arabes unis

Le gouvernement émirati a donné son agrément à la nomination de M. Abdelkrim Touahria, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Emirats arabes unis.