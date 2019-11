Gestion des catastrophes majeures : Renforcement de la collaboration euro-méditerranéenne

Un atelier visant à renforcer la collaboration euro-méditerranéenne en matière de prévention, préparation et gestion des catastrophes majeures se tient aujourd’hui à Rome avec la participation de l'Algérie. Organisée par le programme euro-méditerranéen de coopération sur la gestion du risque de catastrophe, financé par l’Union européenne (PPRD South 3), cette rencontre régionale réunira seize directeurs et officiers supérieurs issus des services nationaux de protection civile et des agences de gestion des risques de catastrophes des pays du Sud de la Méditerranée. L’Algérie sera représentée à cette rencontre, la sixième du genre, par Youcef Belgacem et Ahcene Saadi de la Direction générale de la Protection civile. Ils vont, avec les Directions générales des protections civiles française, italienne et espagnole, «identifier une feuille de route commune afin d’augmenter les capacités nationales et régionales à travailler avec le Mécanisme européen de Protection civile (UCPM)», a-t-on expliqué.

Lors de cette rencontre de trois jours, une série d’exemples de missions internationales réalisées dans le cadre de l’UCPM sera présentée afin de «souligner la valeur ajoutée de la coopération européenne en matière de préparation aux catastrophes et d'aide à la réponse et chaque pays partenaire de PPRD Sud aura la possibilité d’illustrer ses expériences passées de collaboration avec le mécanisme», a-t-on ajouté. Selon les organisateurs, le débat qui s'en suivra devrait permettre «d’identifier les aspects nécessitant des efforts de collaboration plus poussés, et de préparer un plan d’actions pour les prochains dix-huit mois».