M. Dada en visite de travail au Niger : Renforcement de la coopération

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Moussa Dada Belkhir, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail au Niger sur invitation du ministre des Enseignements professionnel et technique. Cette visite, de trois jours, s'inscrit dans le cadre du «renforcement» de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Niger.