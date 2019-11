Au terme de sa mission en Algérie : M. Loukal reçoit l’ambassadrice de Cuba

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a reçu hier à Alger, l'ambassadrice de Cuba en Algérie, Clara Margarita Pulido Escodell, qui lui a rendu une visite d'adieu, au terme de sa mission dans le pays.

Lors de cette audience, «les deux parties, en passant en revue les relations bilatérales, ont souligné leur qualité et leur profondeur historique, ainsi que la solidarité et l'amitié qui les ont toujours caractérisées». Les deux parties ont, également, mis en avant «le rôle de la coopération économique et financière dans le raffermissement des relations unissant les deux pays», a-t-on ajouté.

Cette audience a, par ailleurs, constitué «une opportunité pour réitérer la volonté conjointe pour le renforcement de ces relations privilégiées et à œuvrer davantage pour leur diversification vers de nouveaux secteurs».