Le chef de l’état reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier au siège de la présidence de la République, plusieurs ambassadeurs, qui lui ont remis leurs lettres de créance, en leur qualité de nouveaux ambassadeurs de leur pays et instances agréées en Algérie.

Le chef de l'Etat a reçu, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, l'ambassadeur coordonnateur résident des Activités opérationnelles du Système des Nations Unies pour le Développement, Eric Overvest, qui a salué, à cette occasion, «l'attachement, l'appui et le soutien de l'Algérie aux valeurs et principes de l'Organisation des Nations Unies», avant de louer son rôle dans la résolution des conflits dans la région, et ce, a-t-il ajouté, «grâce à sa diplomatie très active». De son côté, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine, Amine Ramzi Makboul, s'est félicité du soutien permanent de l'Algérie aux causes des peuples occupés et opprimés, en particulier le peuple palestinien», se disant «fier» d'être en terre d'Algérie qui «n'a eu de cesse de soutenir la lutte du peuple palestinien depuis le début et dans tous les domaines». Quant à l'ambassadeure de la République de Finlande, Mme Marja Joenusva, elle a indiqué, au terme de l'audience accordée par le chef de l'Etat, que les relations qui lient les deux pays sont «excellentes», réitérant à cet égard son attachement «au développement des relations commerciales et au soutien des investissements finlandais en Algérie». Qualifiant, pour sa part, les relations algéro-maliennes d'»historiques», l'ambassadeur de la République du Mali, Mahamane Amadou Maiga a remercié l'Algérie «pour la dynamique de coopération établie avec le Mali depuis l'indépendance». Le diplomate malien a également mis en exergue le rôle de l'Algérie dans «les négociations de paix au Mali et l'accompagnement de Bamako en matière de développement socioéconomique et de lutte contre le terrorisme, en sus de son appui continu au peuple malien». L'ambassadeure de la République du Danemark, Mme Vanessa Vega Saenz s'est félicité de l'accueil convivial réservé à l'ambassade de son pays depuis sa réouverture, il y a plus de deux ans, formant le vœu de «raffermir davantage les relations excellentes entre les deux pays, à travers le développement de la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment la coopération commerciale, tout en œuvrant au rapprochement entre les deux peuples à travers l'intensification de la coopération culturelle», a-t-elle précisé. Le chef de l'Etat a également reçu l'ambassadeur de la République du Zimbabwe, Vusumuzi Ntonga, qui a déclaré que les deux pays sont liés par des «relations historiques très fortes qui remontent à la lutte de Libération», avant d'ajouter que ces relations se sont renforcées davantage «récemment grâce au soutien financier accordé par l'Algérie au Zimbabwe pour faire face aux effets du cyclone Idai et son appui à Harare, suite au décès de l'ancien président Robert Mugabe». Il a également réaffirmé l'attachement de son pays au raffermissement de ces relations dans le domaine économique et à la poursuite de la mise en œuvre des décisions de la Haute Commission mixte, tenue en 2009».