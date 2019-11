M. Rabehi : « Toutes les mesures nécessaires prises pour garantir le déroulement de la campagne dans les meilleures conditions. »

En marge de la cérémonie dédiée aux lauréats du concours du Prix ‘‘Premier-Novembre-1954’’, au sujet de la Présidentielle du 12 décembre prochain, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, s’est montré confiant face à la presse,

Il a déclaré que toutes les mesures seront prises pour garantir un bon déroulement de la campagne électorale, indiquant que l'Autorité nationale indépendante des élections a mobilisé tous les moyens pour ce faire. M. Rabehi a fait part de sa conviction de voir les candidats et les citoyens s’engager dans cette élection avec responsabilité, compte tenu de son importance. Ce sera l’occasion de dépasser calmement la conjoncture. Il dira qu’il escompte une forte participation citoyenne et que ce rendez-vous permettra d’élire le futur président de la République en charge des destinées du pays. L'Algérie possède toutes les potentialités humaines pour concrétiser un développement global dans la tranquillité, a encore déclaré M. Rabehi.

M. B.