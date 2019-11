« Prix 1er Novembre 1954 » : Promouvoir la recherche historique

Sous le haut patronage du Chef de l’État, Mr Abdelkader Bensalah, et à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la lutte de Libération nationale, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présidé une cérémonie en l’honneur des lauréats de la 24e édition du Prix «Premier Novembre 1954».

Cet évènement s’est déroulé, hier dans la matinée, au siège du Centre national d’étude et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du premier Novembre 1954.

Les lauréats ont été distingués par le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, et le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir.

Sept candidats ont été primés. Il s’agit de Kamal Ramdani, pour la recherche historique, Tahar Aissani et Hamida Nacéra Hamdani, pour le récit, Smail Benmessaoud et Ali Bouchafaa, pour l’œuvre théâtrale, Tahar Merah, Latifa Hachemi Hassani, pour la poésie.

Par manque d’œuvre à la hauteur du niveau requis, les catégories du film documentaire et du roman n’ont pas été récompensées. Dans une allocution de bienvenue, Tayeb Zitouni a indiqué que ses services, imbus de la conscience qui leur échoit, œuvrent à promouvoir la prise en charge de l’écriture de l’histoire, et de la préservation de la mémoire nationale.

Il a souligné aussi que ce prix vise à encourager et à soutenir les jeunes talents et autres compétences à contribuer et à enrichir notre patrimoine historique, le transmettre aux générations montantes. C’est en cela que se traduisent la fidélité au message de nos chouhada et vaillants Moudjahidine, l’attachement du peuple algérien à sa patrie, à la préservation de son unité, sa cohésion et sa dignité. Tayeb Zitouni a affirmé que les institutions de l'État continueront à assumer leur responsabilité en matière d'écriture de l'histoire nationale. Il n’a pas omis de signaler que cette célébration coïncide avec le 65e anniversaire de la mort du chahid Benabdelmalek Ramdane, un des membres du «Groupe des 22» qui ont planifié le déclenchement de la guerre de Libération nationale, tombé au champ d’honneur un 4 novembre 1954. Des rencontres sur la vie de ce chahid sont organisées au niveau de tous les musées régionaux et de wilaya. Organisé chaque année, par le ministère des Moudjahidine, ce concours national concerne les domaines de la recherche historique, du film documentaire, du roman et récit, du théâtre et de la poésie.

M. B.