Sidi Bel-Abbès : Des citoyens appellent à une forte participation

Des centaines de citoyens se sont regroupés pacifiquement, hier à la place du 1er-Novembre de Sidi Bel-Abbès, pour exprimer leur soutien à la prochaine élection présidentielle, a-t-on constaté. Brandissaient l’emblème national, les manifestants ont appelé, lors de ce regroupement initié par l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine, à «une forte participation aux présidentielles du 12 décembre». Ils ont exprimé, à travers des slogans, dont «Oui pour les élections présidentielles», leur approbation de la prochaine échéance électorale et leur soutien à l’Armée nationale populaire. Les participants ont également salué les mesures et les dispositions prises dans le cadre de la préparation des élections présidentielles, pour garantir la transparence de l’opération de vote, tout en valorisant ce qui a été réalisé en matière de lutte contre la corruption et souhaitant que le choix du futur président soit le début de l’édification d’une Algérie nouvelle et forte, où sera consacré l’État de droit, l’indépendance de la justice et le pouvoir au peuple.