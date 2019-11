Campagne électorale de la Présidentielle du 12 décembre : Dans les meilleures conditions

Après les étapes relatives à l’annonce, par l’ANIE, de la liste des candidats retenus pour les présidentielles du 12 décembre et aux recours introduits auprès du Conseil constitutionnel, la prochaine halte, très attendue, sera incontestablement celle de la validation et de la proclamation officielle de la liste des candidats en course pour la magistrature suprême du pays.

Quelques jours seulement nous séparent de cet important rendez-vous du processus électoral, au cours duquel le Conseil constitutionnel aura à valider la liste des candidats. L’on sait déjà que certains postulants au palais d’El Mouradia, écartés de la course électorale, ont d’ores et déjà présenté des recours, comme c’est le cas, par exemple, de M. Belkacem Sahli, secrétaire général du parti de l’Alliance nationale républicaine (ANR). Un communiqué émis dans ce sens a d’ailleurs été transmis aux organes de presse. M. Slimane Bakhlili —qui avait, lui aussi, postulé sans succès à la candidature à la magistrature suprême— a quant à lui déclaré qu’il ne comptait «aucunement introduire un éventuel recours », tout en révélant, par la même occasion, son intention de «créer une nouvelle formation politique qu’il dirigera lui-même et qui constituera, selon ses dires, «l’alternative réelle à laquelle aspire le peuple algérien».

S’il est indéniable qu’avant le 2 novembre, nombreux étaient les postulants au Palais d’El Mouradia qui, plutôt confiants, avaient fait montre de leur quasi-certitude de collecter plus que les signatures exigées par la loi, force est de constater, cependant, que l’épreuve du terrain en a décidé autrement, eu égard au fait que les « recalés » n’ont pu obtenir les signatures exigées.

Les candidats à la présidentielle, faut-il le rappeler, sont tenus de présenter une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale, lesquelles signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal de signatures exigé pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200, comme le stipule la loi organique relative au régime électoral. Quoi qu’il en soit, la liste finale sera connue dans une semaine, au plus tard, et là, tout le monde sera fixé, une fois pour toutes, sur le sort réservé aux postulants ayant introduit des recours. Il est utile de souligner, dans ce contexte, que selon les dispositions de l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral, c’est au Conseil constitutionnel de valider, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, et ce, dans un délai de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’Autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution. Notons, également, que l’article 103 de la loi fondamentale du pays prévoit notamment que «lorsqu'une candidature à l'élection présidentielle a été validée par le Conseil constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné».

Après la validation, par le Conseil constitutionnel, de la liste des candidats, le processus entrera ensuite dans une nouvelle phase, à savoir, celle de la campagne électorale. Ainsi et durant trois semaines consécutives, chacun des candidats concurrents fera de son mieux pour convaincre le maximum d’électeurs de voter en sa faveur. La nouveauté, cette fois-ci, relevons-le, consiste en la charte d'éthique des pratiques électorales qui est signée à la fois par l'Autorité nationale indépendante des élections, les candidats et les représentants de la presse nationale. Il s’agit d’un engagement assurant une campagne propre sans invectives, insultes, ni atteintes aucunes.

Soraya Guemmouri