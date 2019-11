Commentaire : Une loi et des enjeux

Assurer la sécurité́ énergétique du pays dans le contexte actuel relève des priorités de l’Etat. L’Algérie, qui traverse une période critique notamment au plan économique, conséquemment à la baisse de ses recettes d’hydrocarbures, a fortement besoin, en effet, d’explorer d’autres gisements et d’optimiser le potentiel existant pour assurer les ressources nécessaires au financement de son économie et sécuriser l’approvisionnement interne. En attendant de parler transition énergétique —qui reste un impératif d’ailleurs—, il y a lieu de faire face à l’urgence qui consiste à garantir les moyens de la relance de la croissance et les fonds requis au titre de la politique sociale de l’Etat. Le fait est que tout le fonctionnement de l’Etat repose sur la seule rente d’un secteur qui demeure ainsi le pilier de ses politiques publiques, et nous n’avons que les revenus des hydrocarbures pour couvrir les besoins énormes de notre développement. Il s’agit par conséquent de faire appel à toutes les ressources existantes pour répondre à ces multiples défis. « Il y a encore des hydrocarbures à découvrir en Algérie, mais pas facilement aussi bien sur le plan technique que financier. D’où la nécessité d’intensifier l’effort d’exploration», avait affirmé dans ce sens l’ancien P-DG de Sonatrach. Dans une de ses contributions, M. Abdelmadjid Attar soulignait, en 2015, que « l’Algérie, étant un pays dont l’économie est plus que dépendante de sa production pétrolière et gazière, découvre aujourd’hui à son tour l’importance de la notion de sécurité énergétique, et doit par conséquent tenir compte de tout ce qui affecte la scène énergétique internationale». Dans cette optique, notre pays n’a pas d’autres choix que de développer les capacités de production pour répondre, à la fois, aux besoins nationaux en énergie, de satisfaire la demande externe et d’améliorer «l’efficacité et la productivité de notre outil national dans le domaine des industries des hydrocarbures». Une démarche qui exige le recours « aux nouvelles technologies les plus avancées». Toute une stratégie qui suppose l’option pour des partenariats étrangers, pour des raisons évidentes, d’autant plus qu’à moyen terme, une crise énergétique structurelle et un risque de déficit entre l'offre et la demande sur le marché national impacteraient négativement les engagements du pays envers les clients étrangers. Il ne faut pas oublier aussi que nos réserves de changes sont en chute libre, en raison du recul des exportations des hydrocarbures, ce qui aggraverait davantage la situation financière du pays, à court terme.

Par conséquent, l’Algérie se voit dans l’obligation d’augmenter ses réserves en hydrocarbures, pétrole et gaz, afin d'assurer, à long terme, sa sécurité énergétique et, par la même occasion, honorer ses engagements internationaux, en plus d’améliorer les instruments de son développement socioéconomique. Si, à l’évidence, l’Algérie a encore et fortement besoin de développer son potentiel énergétique, il va sans dire que les défis futurs, à ce niveau, demeurent tributaires de la conviction des compagnies étrangères à venir investir, en Algérie. Pour ce faire, il va falloir mettre en place les conditions et les avantages qui intéressent ces compagnies détentrices de technologies et de savoir-faire, au plan fiscal notamment.

D. Akila