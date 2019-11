Des experts se prononcent : éviter une crise énergétique à l’horizon 2030

Des responsables du secteur de l'énergie ont mis en garde, dimanche à Alger, contre une crise énergétique structurelle qui se profile à l'horizon 2030 en raison d'une réduction de l'offre énergétique du pays contre une forte hausse interne, affirmant que la nouvelle loi sur les hydrocarbures est susceptible d'épargner au pays cette crise. «Les études démontrent que l'Algérie connaîtra, à l'horizon 2030, un déficit structurel entre l'offre et la demande énergétique, pouvant l'empêcher de répondre à la demande locale sur l'énergie», a indiqué Hakkar Toufik, chef du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de loi sur les hydrocarbures, lors d'une journée d'études organisée par le groupe parlementaire du Front de libération nationale (FLN) sur les deux projets de loi sur les hydrocarbures et de finances 2020, en présence de plusieurs responsables et experts, sous la présidence de M. Khaled Bouriah, président du groupe, et M. Arghib Ferhat, vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN).

L'Algérie pourrait faire face, à partir de 2025, « à une réduction sévère de ses recettes en devise en raison du recul des exportations des hydrocarbures», prévoit le responsable qui affirme, aussi, que l'examen de ce texte en ce moment n'est qu'une «coïncidence», rappelant que l'élaboration de ce projet de loi avait été entamée depuis plusieurs années. Afin de faire face à cette situation, «il est devenu plus que nécessaire pour le pays d'adopter ce projet de loi», a-t-il estimé. Le même responsable a indiqué en outre que la période moyenne entre la signature du contrat d'exploration et l'extraction des premières quantités de pétrole ou de gaz dans le cadre du même contrat s'étalait sur dix (10) ans, ce qui rend «injustifiable» tout retard dans la promulgation de ce texte, qui a introduit un système fiscal incitateur aux partenaires étrangers. Afin de dissiper toute crainte pour la souveraineté nationale, M. Hakkar a affirmé que «cette dernière est inscrite dans le cadre de ce texte de loi et consacrée par la Constitution».

Les dispositions du projet de loi ne sont pas applicables sur les accords jusque-là signés, mais sur les nouveaux accords à conclure, à partir du moment où la loi sera adoptée par le Parlement, a-t-il expliqué. Pour sa part, le directeur des hydrocarbures au ministère de l'Energie, Mustapha Hanifi, a estimé que le recours à la nouvelle loi sur les hydrocarbures «n'est pas un choix, mais un impératif dicté par l'échec de la réglementation en vigueur», jugeant «irresponsable de demander son report». Sonatrach a réalisé, ces dernières années, quelque 150 nouvelles exploitations pétrolières qui n'ont pas été explorées en raison du manque de rendement et vu les grands risques qu'elles peuvent faire encourir à cette compagnie qui nécessitent environ 2 milliards Usd annuellement comme investissement amont, a-t-il encore déclaré. Ne dépassant pas les 30%, le taux de rendement dans l'activité d'extraction est qualifié de faible, dans la mesure où sur les 100 puits, l'on ne trouve du pétrole que dans 30 puits par moyenne, a précisé M. Hanifi. Evoquant le gaz de schiste, le représentant du ministère de l'Energie a expliqué que «l'exploitation de ce type de gaz ne peut avoir lieu en l'absence des conditions technologiques, économiques et environnementales nécessaires». Mme Fatiha Neffah, responsable à Sonatrach, a estimé, quant à elle, que la révision du système fiscal régissant les hydrocarbures est devenue aujourd'hui plus qu'une nécessité vu la réticence notée envers ce secteur depuis l'amendement de cette loi en 1986.

Le projet de loi ne fait ressortir aucune «concession fiscale» au profit des investisseurs étrangers, il propose plutôt un allégement de la pression fiscale, voire une facilitation des impositions et leur adaptation au système en vigueur partout dans le monde. Evoquant l'exonération des partenaires de Sonatrach de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), Mme Neffah a expliqué que le manque à gagner ne serait pas ressenti par le Trésor si cette taxe venait à être abrogée, d'autant que cette exonération existe d'emblée dans l'actuel texte de loi.



Encourager l’Algérie à pénétrer l’exploration de l’offshore



Pour ce qui est de l'investissement en offshore, M. Hacini Arezki, président par intérim du comité d'administration de l'agence Alnaft, a précisé que la pénétration dans ce domaine minier qui s'étend sur une surface de 100.000 km2, exige de grands moyens financiers que Sonatrach ne peut à elle seule engager, car le coût de l'exploration en mer est sept fois plus élevé que le coût de la prospection onshore.

Le nouveau projet de loi, et grâce aux avantages incitatifs qu'il octroie aux partenaires étrangers, encouragera les investisseurs à investir dans ce domaine, permettant ainsi à l'Algérie de connaître ses potentialités en la matière.

Répondant à une question sur l'autorisation aux partenaires étrangers de recourir à l'arbitrage international en cas de litige, le même responsable a précisé qu'il est impossible de drainer des partenaires sans leur permettre de recourir à cet arbitrage. Lors de leurs interventions, les représentants de Sonatrach ont affirmé que la compagnie possède un grande expertise dans ce domaine qui lui a permis de gagner plusieurs affaires de litiges dans les tribunaux internationaux.

Lors du débat, le député Abdelsamad Al Ouardi a estimé que le projet de loi encouragera l'exploration, car étant simplement un « retour logique et nécessaire» à la loi sur les hydrocarbures de l'année 1986. Pour M. Al Ouardi, le parti du Front de libération nationale (FLN), à travers des représentants dans les gouvernements successifs, était depuis toujours avec la loi n° 86-14, affirmant que la souveraineté nationale est immunisée dans le cadre de ce projet de loi qui allège le fardeau fiscal sur Sonatrach et ses partenaires.