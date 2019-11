Transfert de l’enfant cancéreux vers l’EHU d’Oran : « Une démarche » légale

Le transfert d'un enfant cancéreux du centre anti-cancer (CAC) d'El Hassi vers l'EHU d'Oran est une «démarche légale», a affirmé la Direction de la santé et de la population (DSP). «Ce garçon a été transféré parce que son âge dépasse 15 ans, seuil maximal d'admission au niveau du service d'oncologie pédiatrique du CAC», a expliqué le chargé de communication à la DSP, Dr Youcef Boukhari.

La commission qui sera dépêchée par le ministère de la Santé pour enquêter sur la situation au niveau du CAC d'Oran, abordera également le cas de cet enfant, a encore indiqué le chargé de communication à la DSP. Le directeur du CAC, Abed Mohamed, a fait savoir, pour sa part, que «cet enfant doit subir une greffe de la moelle osseuse (allogreffe), qui n'est pas disponible au CAC, ce qui a nécessité son transfert au service d'hématologie de l'EHU qui assure ce genre d'intervention».

Une vidéo, qui a eu un large partage sur les réseaux sociaux, montre l'enfant et sa mère dans une ambulance censée les transférer vers le service d'hématologie de l'EHU d'Oran, la maman en larmes déclarant qu'il s'agit de «représailles» à des propos tenus par son fils lors de la visite du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dimanche dernier, où il dénonçait un manque de médicaments et une mauvaise prise en charge au CAC.