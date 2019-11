Grippe saisonnière : Plus de 2 millions de doses de vaccin

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a réceptionné 2,5 millions de doses de vaccins antigrippaux, a fait savoir Djamel Fourar, directeur de la prévention au ministère. «Le ministère a réceptionné, mardi, le deuxième lot des doses de vaccin antigrippal, après la réception, fin octobre dernier, de plus de 800.000 doses, portant à 2,5 millions le total de vaccins», a déclaré le responsable à l'APS.

La semaine prochaine, le ministère lancera une campagne de sensibilisation pour «encourager les catégories concernées, à savoir les personnes âgées, les malades chroniques et les femmes enceintes, à se vacciner au niveau des établissements de santé et des officines de pharmacies», a fait savoir M. Fourar.

Plusieurs wilayas ont réceptionné leurs lots de vaccins de l'Institut Pasteur d'Algérie, a-t-il indiqué, ajoutant que l'opération se poursuit jusqu'à la distribution des quantités importées sur toutes les régions, après analyse et contrôle du vaccin.

«Habituellement, le ministère de la Santé réceptionne ce vaccin au mois de septembre, à l'exception de cette année où l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tardé à définir la souche du virus». Pour ce qui est du bilan des cas enregistrés la saison dernière, M. Fourar a déclaré «par rapport aux années précédentes, le bilan était quelque peu stable en 2018 où 10 décès ont été enregistrés», indiquant que «98% de doses des vaccins importés ont été consommées». Sur la base des donnés de l'OMS, le virus de la grippe saisonnière a causé, en 2018, «plus de 650.000 décès à travers le monde».