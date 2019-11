Santé : Appel à l’installation de la Haute autorité

Le 3e Congrès international de l'Académie algérienne de développement des sciences médico-légales se tiendra aujourd'hui et demain.

Le président de l'Académie algérienne de développement des sciences médico-légales, a appelé, hier, à l'accélération de l'installation de la Haute autorité sanitaire. «C'est une instance de référence scientifique et juridique dans les questions liées aux erreurs médicales», a-t-il en effet souligné lors d'une conférence-débat organisé au Forum du journal Echaâb. Le professeur Rachid Belhadj a précisé que cette autorité indépendante sera consultée aux besoins, notamment en matière d'erreurs médicales ou d'un éventuel dysfonctionnement dans le système de santé. «Elle sera composée d'experts expérimentés et bien formés dans les grandes questions liées à la santé, autant de compétences nationales capables de se prononcer sur ces sujets», a noté le chef de service de médecine légale au CHU Mustapha (Alger). Dans le sillage, le spécialiste fera savoir que cette haute autorité sanitaire existe dans la nouvelle loi de santé, en attendant l'élaboration des textes d'applications y afférents. «C'est pour définir son rôle, son financement et ses missions», a-t-il expliqué.

Profitant de la rencontre, le Pr. Belhadj a annoncé la tenue aujourd'hui et demain du 3e Congrès international de l'Académie algérienne de développement des sciences médico-légales, au Palais de la culture (Alger). «Pas moins de 85 interventions seront animées, au cours de ce congrès, par d'éminents spécialistes algériens et étrangers», a fait savoir le spécialiste, et d'ajouter que c'est une occasion pour aborder différents sujets ayant trait à la spécialité. Le Pr. Belhadj précisera, également, que ce 3e congrès de l'Académie algérienne de développement des sciences médico-légales qui regroupera les représentants de plusieurs institutions de l'Etat, notamment les différents corps de sécurité, se veut un «espace d'échanges» des expériences dans ce domaine faisant l'objet d'un constant développement. L'intervenant a souligné l'importance de cette rencontre qui sera mise à profit pour évoquer le côté juridique à la lumière de la nouvelle loi de santé, précisant que c'est la première fois en Algérie qu'une loi de santé consacre un chapitre sur la médecine légale. Il dira, dans ce contexte, que la médecine légale en Algérie a franchi un pas.

Il faut savoir que cette spécialité, considérée auparavant comme «la médecine des morts», a vu son champ d'intervention s'élargir avec les progrès enregistrés dans le domaine scientifique par l'apport de la preuve scientifique et celui des droits de l'homme par la préservation des droits des victimes.

Le Pr. Belhadj a, à ce propos, indiqué que le service qu'il dirige enregistre annuellement plus de 20.000 consultations, notamment en ce qui concerne l’alcootest, dont 300 autopsies.



20.000 consultations/an effectuées par la médecine légale



«20% de nos interventions concernent les autopsies alors que dans 80% des cas, nous intervenons dans les erreurs médicales, les cas de viols, les violences sexuelles, les violences à l'égard des enfants et des femmes», a expliqué le chef de service de médecine légale du CHU de Mustapha Pacha, faisant part de l'émergence d'un nouveau phénomène «inquiétant, en l'occurrence la violence à l'encontre des personnes âgées.

L'intervenant a, en outre, fait savoir que le champ d'intervention de la médecine légale s'étend, également, aux erreurs médicales pouvant être éventuellement commises dans différentes spécialités et précisera, à ce sujet, que les erreurs médicales sont «plus fréquentes» dans certains services tels que la chirurgie générale, la chirurgie oculaire, la gynécologie-obstétrique.

Le Pr. Belhadj citera également les services de réanimation, la chirurgie-dentaire, ainsi que les erreurs médicales commises par la médecine alternative, mettant en garde contre cette pratique qui ne cesse d'enregistrer de nouvelles victimes. Le président de l'Académie algérienne de développement des sciences médico-légales qui a abordé, lors de son intervention, les différents volets liés à la spécialité a souligné l'importance de la formation continue pour actualiser les connaissances, précisant que la médecine se développe de manière «rapide», d'où «l'importance» de «faire participer» le secteur privé dans cette optique. Pour ce qui concerne la médecine légale, le spécialiste a fait part de l'existence de 240 médecins légistes repartis à travers l'ensemble du terroir national, dont 6 médecins installés dans le privé.

