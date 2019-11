M. Miraoui à Mostaganem : Nécessité de revoir la carte sanitaire

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a insisté, dimanche à Mostaganem, sur la nécessité de revoir la carte sanitaire de la wilaya, et la mise en place d'une stratégie en adéquation avec les spécificités de la région et en harmonie avec la politique nationale de santé.

Dans un point de presse en marge de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, M. Miraoui a déclaré «nous devons œuvrer pour mettre en place une carte locale permettant de fournir de meilleures prestations sanitaires aux citoyens, de former des médecins, des paramédicaux et des gestionnaires et de couvrir l'ensemble des régions surtout à Sidi Lakhdar et Achaacha». Une polyclinique pour 32.000 habitants est loin de la moyenne nationale (une polyclinique pour 25.000 habitants), ce qui nécessite de revoir le déploiement et la répartition des établissements sanitaires (cliniques et hôpitaux), a-t-il dit, prévoyant un bond qualitatif dans la gestion après la promulgation de la nouvelle loi de la santé. «Une carte sanitaire doit assurer un équilibre entre différentes régions et une équité entre les citoyens en termes de prestations sanitaires en prenant en considération la spécificité de chaque région et les priorités pour pouvoir s'adapter à la politique nationale de la santé», a expliqué le ministre. Dans le même sens, il a ajouté que cette carte doit respecter le déploiement des ressources humaines, du matériel médical et le renouvellement permanent des équipements surtout de transfusion du sang.

Au sujet de la situation des trois établissements hospitaliers de Mesra, Bouguirat et Achaacha (60 lits chacune), Mohamed Miraoui a déclaré : «Tous les services doivent entrer en fonction durant le premier trimestre de l'année prochaine après la promulgation des textes juridiques et l'affectation des ressources financières et humaines pour ces trois structures. Il n'est pas raisonnable que ces établissements équipés des meilleurs matériels médicaux ne servent pas les citoyens en raison de l'absence des ressources humaines», exhortant les responsables locaux à procéder à un jumelage entre hôpitaux de Mostaganem et d'autres wilayas en vue de combler le déficit.



Commission ministérielle pour expertiser le CHU



Une commission ministérielle conjointe sera dépêchée pour une expertise sur le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Mostaganem, a annoncé le ministre.

En inspectant l'hôpital universitaire de Kharouba (est de Mostaganem), le ministre a souligné qu'une commission ministérielle conjointe des ministères de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique devra effectuer, en collaboration avec la direction de la santé et la population, l'université de Mostaganem, le partenaire social et les conseils médicaux, une expertise sur le CHU. Cette expertise permettra de prendre des décisions pour l'intérêt de tous, notamment les étudiants de la faculté de médecine de l'université de Mostaganem qui effectuent actuellement des stages dans des hôpitaux hors wilaya, a-t-il indiqué. Le ministre a sommé les entreprises de réalisation de respecter le calendrier des travaux dont le dernier délai qui est décembre 2019, et de fixer une date de réception de cette infrastructure sanitaire et des équipements qui ne devra pas dépasser le premier trimestre 2020. Le taux de réalisation de cette nouvelle infrastructure sanitaire de 240 lits d'un coût global de 3 milliards DA, s'ajoutant à l'enveloppe d'équipement en matériel médical de 1,25 milliard de DA, a atteint 96%, selon les explications fournies par les responsables du secteur.

Cette infrastructure sanitaire regroupe plusieurs services médicaux dont le service de chirurgie composé de 6 blocs opératoires, le service de radiologie, celui de médecine légale et un pavillon des urgences médico-chirurgicales doté d'une piste d'atterrissage d'hélicoptères (secours) qui sera utilisé en cas d'urgences externes.

Le ministre a visité un hôpital de 60 lits à Bouguirat (27 km au sud de Mostaganem) et l'institut national de formation supérieure paramédicale de Mostaganem. Il a assisté à un cours sur l'accueil des malades et de leurs accompagnateurs dans les établissements hospitaliers.

M. Miraoui a donné des instructions aux responsables de cet institut pour l'ouverture de postes pour les paramédicaux à la prochaine année de formation surtout pour les sages-femmes, les réanimateurs et les utilisateurs d'appareils de radiologie dont les établissements hospitaliers en ont besoin.