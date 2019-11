Organe national de protection et promotion de l’enfance : Enracinement des valeurs patriotiques et de la révolution

La présidente de l’Organe national de protection et promotion de l’enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, a salué dimanche à Mila l’utilisation des jours fériés des occasions nationales pour «enraciner les valeurs de l’amour de la patrie et de la révolution de novembre chez les enfants».

Dans son allocution de clôture des premières journées nationales du clown organisées par la compagnie El-Yamama à la maison de la culture Moubarek El-Mili, Mme Cherfi a insisté sur la nécessité de saisir ces jours fériés à l’exemple de celui du 1er Novembre pour divertir les enfants et élever leur sens de la patrie et les familiariser avec les principes de la révolution. La déléguée à la protection de l’enfance auprès du premier ministre a rappelé le numéro vert de son instance (1111) pour la signalisation des pertes d’enfants et a mis en garde les parents contre la tentation à la violence en cas de mauvais résultats scolaires de leurs enfants qui est «une des causes des fugues». Elle a souligné l’importance de pareilles manifestations artistiques en direction des enfants en relevant que l’ONPPE s’est chargé d’organiser des formations au métier de clown et l’opération est toujours poursuivie. Mme Cherfi a présidé en compagnie des autorités locales la remise des prix de ces journées dont le premier a été remporté par l’association culturelle Mounasse de Sétif, le second par la troupe «nez rouge» de Mostaganem et le troisième par l’association «le masque» de Mila. Le prix de la meilleure tenue a été décerné par le jury présidé par l’artiste Mounir Boumerdès à la troupe de Baraki (Alger).

Ces journées qui ont mis en lice 11 troupes de plusieurs wilayas ont été sanctionnées par l’adoption d’une série de recommandations préconisant «le respect de l’intelligence de l’enfant dans les œuvres présentées», «l’utilisation d’un langage épuré» et «le recours à des spécialistes en psychologie pour faire évoluer les œuvres pour enfants», selon les organisateurs.