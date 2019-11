Solidarité nationale : Levée du gel sur 22 opérations

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué, hier dans la wilaya d’El-Bayadh, que son secteur a bénéficié dernièrement de la levée du gel sur 22 opérations au niveau national.

Lors de la deuxième et dernière journée de sa visite dans la wilaya, la ministre a fait savoir que parmi ces opérations figurent celles de la création d’établissements et de centres psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux. Mme Ghania Eddalia a souligné que les établissements et centres qui seront ouverts pour la prise en charge des enfants inadaptés permettra un recrutement en matière d’encadrement et de formation, ajoutant que son secteur encourage le mouvement associatif et les opérateurs privés à contribuer à l’ouverture d’écoles de prise en charge des handicapés mentaux et des autistes en vue de soutenir le secteur public dans le cadre des efforts conjugués de tous le acteurs de la société pour la prise en charge des catégories vulnérables. En inspectant le centre psychopédagogique 1 des enfants déficients mentaux et l’école des enfants sourds du chef-lieu de wilaya, Mme Eddalia a donné des instructions aux responsables de ces structures pour relever le niveau de prise en charge des enfants par des activités programmées par des cadres pédagogiques, intensifier les sorties pour un échange de ces enfants avec la société et réaliser l’insertion sociale, scolaire et professionnelle. La ministre a instruit aussi les responsables de la direction de l’Action sociale de la wilaya pour coordonner les efforts avec d’autres secteurs dont ceux de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires religieuses et autres partenaires afin de contribuer à une prise en charge psychologique, pédagogique et sociale des handicapés dans toutes les spécialités. Elle a appelé également à intensifier les campagnes de sensibilisation dans les lieux publics et les mosquées des citoyens à contribuer à soutenir les couches démunies et vulnérables de la société dans le cadre de la solidarité sociale.



Versement de la nouvelle allocation aux personnes handicapées avant la fin de 2019



La ministre a annoncé que le versement de la nouvelle allocation pour les personnes aux besoins spécifiques estimée à 10.000 DA débutera avant la fin de l’année en cours. L’allocation augmentée par décision du Gouvernement de 4.000 à 10.000 DA sera versée avant la fin de l’année en cours avec effet rétroactif du 1er octobre 2019, a indiqué Mme Eddalia lors d’un point de presse. Plus de 334.000 handicapés à cent pour cent bénéficieront de cette allocation, notamment ceux âgés de moins de 18 ans et issus de familles sans revenus. S’agissant de l’emploi dans le cadre des contrats pré emploi, la ministre a déclaré que le secteur de la Dolidarité nationale œuvre à intégrer un plus grand nombre de jeunes bénéficiaires de ces contrats dans des postes permanents suivant les moyens du secteur. Elle a indiqué que le travail dans le cadre du contrat pré emploi fourni par le secteur de la solidarité nationale à travers le pays au profit des jeunes ne constitue qu’un moyen pour acquérir l’expérience et «une formation sur le terrain» pour pouvoir décrocher des contrats de travail dans divers secteurs publics ou privés», ou encore concrétiser des projets d’investissement dans le cadre des différents dispositifs d’emploi mis en place par l’Etat. Ghania Eddalia a souligné que la résorption du nombre de contrats de pré-emploi ne peut être concrétisée qu’avec la conjugaison des efforts des intervenants et la croissance économique permettant aux entreprises publiques et privées de placer leurs détenteurs dans des postes d’emploi stables. Dans ce contexte, la ministre a appelé à lutter contre le problème du chômage en incitant les jeunes chômeurs à exploiter les opportunités et richesses surtout naturelles offertes dans différentes régions du pays et à monter des projets d’investissement, notamment dans une wilaya comme El Bayadh qui dispose d’une vaste superficie agricole inexploitée. Elle a instruit les responsables de l’antenne locale de l’Agence locale de gestion du micro-crédit (ANGEM) à davantage de coordination avec l’Agence de développement social (ADS) et des cellules de proximité pour sensibiliser les citoyens et les informer sur les types de soutien assurés par l’ANGEM au profit des porteurs de projets et des avantages offerts aux jeunes désirant créer leurs propres micro-entreprises. Mme Eddalia a donné, par ailleurs, des instructions aux responsables du secteur de la solidarité de la wilaya pour permettre à un plus grand nombre de citoyens des couches démunies à travers les zones déshéritées, notamment les nomades, de bénéficier d’aide de solidarité. A noter que la ministre a donné dimanche, à partir de la commune de Stitene, le coup d’envoi d’une caravane de solidarité dotée d’équipements médicaux et d’appareillages pour les personnes handicapées, de couvertures et de vêtements pour enfants en faveur de 160 familles nécessiteuses. Une autre caravane d’aides sociales sera organisée en faveur de 200 autres familles, selon les responsables de l’opération caritative.