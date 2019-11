Tamanrasset : 100% de couverture téléphonique et 68% en Internet

De notre envoyé spécial : Sami Kaidi

Algérie Télécom a organisé une caravane itinérante reliant Alger à la mythique Tamanrasset, un convoi qui mènera un groupe de journalistes à parcourir plus de 4.000 km en une semaine, pour constater ce qui a été réalisé en matière de développement et de désenclavement des régions du grand Sud du pays, plus particulièrement dans la capitale de l’Ahaggar.

Arrivée au chef-lieu de wilaya, dimanche, après de deux jours de route depuis la capitale, la délégation a entamée, le lendemain, la première étape de son périple au niveau du Centre régional de transmission de Tamanrasset. «Ce centre a pour missions de transmettre et de réceptionner l’ensemble des données de la région, au bénéfice des institutions nationales», a expliqué le responsable de l’infrastructure, Regadi Mohamed. Au cours de cette visite, prolifique et enrichissante, le directeur opérationnel régional d’Algérie Télécom, Mohamed Abderrahmane Adjlah, a assuré que la wilaya, d’une superficie de plus de 550.000 km2, comprend 236.000 habitants répartis sur 7 communes, et connaît une constante amélioration en matière de service public, chose qui permet à cette région stratégique d’avoir une couverture de presque 100% en réseau téléphonique et 68% en couverture internet. Le même responsable a fait savoir, par conséquent, qu’aucune commune de la wilaya n’est exclue de la large couverture web. «Cette année, plus de 1.320 foyers ont été raccordés aux réseaux téléphonique et internet, tandis que 971 autres clients ont bénéficié d’une connexion 4G», a-t-il affirmé, non sans ajouter qu’au cours de la même année, 132 km de fibre optique ont été ajoutés au réseau déjà en service qui totalise, actuellement, 6.962 km.

Ces efforts constants ont permis de raccorder les régions éloignées de la même wilaya, telles que Tizit, Selbourak, Tahart, Ikraben, mettant, ainsi, un terme aux coupures téléphoniques qui pouvaient survenir. Poursuivant ses propos, Mohamed Abderrahmane Adjlah a indiqué que dans le cadre du plan d’action 2019, pas moins de 38 projets vont être lancés prochainement, en vue d’assurer le service de téléphonie fixe et internet, tandis que 26 projets de raccordement en fibre optique ont été déjà réalisés.

À propos de la couverture 4G, le même responsable a affirmé que cette dernière sera davantage renforcées, et ce tant par la mise en service récente de 5 stations que de 17 autres avant la fin de l’année en cours. Adjlah a également salué la mise à disposition par Algérie Télécom de l’ensemble des moyens humains et matériels, pour l’amélioration «constant» des services au bénéfice «exclusif», des citoyens.

Malgré la forte chaleur enregistrée en cette journée de novembre, la délégation a poursuivi sa visite au cœur de la ville de Tam. Dans une agence commerciale d’Algérie Télécom, les responsables ont mis à profit cette opportunité, pour souligner l’amélioration «continue» de l’accueil des citoyens. «Il faut dire que notre wilaya compte plus 600 agences commerciales», ont-ils révélé. Cette visite a, notamment, été l’occasion de constater l’entière satisfaction des clients qui n’ont pas manqué d’exprimer leur «joie» quant à la performance des services proposés. La délégation, composée essentiellement de journalistes, a, d’autre part, visité, lors de cette première étape, les travaux de raccordement, en fibre optique, du village de Tagmarth, où elle n’a pas manqué de recevoir des explications complémentaires.

«Ce projet vise à raccorder la municipalité, d’est en ouest, sur une distance de 30 km. La livraison de cette réalisation est prévue dans moins de 10 jours», a révélé Bouhamou Allal, responsable du projet en cours.

S. K.