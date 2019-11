Politique de planification urbaine : Pour une action publique orientée

«La politique de planification urbaine et régionale.» Tel est le thème d’un séminaire organisé, hier, par l’Agence coréenne de la coopération internationale (KOICA), à l’hôtel Sofitel (Alger)

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur de la Corée du Sud, M. Lee Eun Yong, a souligné que la tenue de ce séminaire intervient dans le cadre du partage de l’expérience coréenne dans les domaines de transports de l’habitat et de l’aménagement urbain.

M. Yong a mis l’accent sur l’importance de la coopération algéro-coréenne. Deux pays qui célèbrent, l’année prochaine, le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, «ceci en parallèle aux échanges culturels actifs qui contribuent grandement au renforcement de l’amitié et de la coopération bilatérale», a-t-il indiqué.

Le diplomate a affirmé que «le volume des échanges entre nos deux pays a ainsi atteint environ 2,5 milliards de dollars en 2018, alors que la balance commerciale bilatérale dans les deux sens est proche de l’équilibre. Nous travaillons donc en réel partenariat, basé sur la relation gagnant-gagnant».

Dans ce contexte, il a rappelé que les entreprises coréennes intensifient les échanges économiques avec l’Algérie dans divers domaines, notamment la construction de centrales électriques, l’électronique, l’automobile et l’industrie de système de l’information. Il a évoqué également les différents programmes de coopération visant à renforcer les capacités des ressources humaines, à l’instar de «KOICA». M. Yong a signalé également que le gouvernement coréen apporte son soutien et sa coopération dans divers programmes, tels que la formation professionnelle et l’offre de bourses d’études, «ce qui a permis à 50 étudiants algériens de bénéficier de différentes formes d’aide aux études et à la recherche scientifique au sein des universités coréennes, et cette année, 5 étudiants ont été sélectionnés pour poursuivre leurs études supérieures dans ce pays», a-t-il affirmé.

S’agissant de la rencontre, celle-ci intervient dans un contexte mondial caractérisé par une urbanisation soutenue, et «a pour objet d’identifier les leviers d’amélioration permettant une meilleure articulation des outils de planification urbaine avec le nouvel agenda urbain et les objectifs de développement durable», expliquent les organisateurs.

L’assistance, composée notamment d’étudiants universitaires des départements d’architecture et des sciences politiques, a pu écouter les communications d’éminents experts qui ont présenté les grands axes de la politique urbaine en matière de construction d’infrastructures, de transport et de mise en place des fondements de ce qui est connu aujourd’hui comme «ville intelligente».*

Le défi de la ville intelligente



Mme Jin Mee Youn, chercheuse au sein de l’organisme «Land and Housing Research Institute», qui dépend de la «Korea Land and Housing Corporation», a présenté une communication axée sur la politique de l’offre et l’aide au logement en Corée du Sud.

Après un bref rappel historique sur la stratégie de ce pays en vue d’asseoir une politique urbaine durable et inclusive, axée sur le renforcement du développement de l’infrastructure, à travers une approche multisectorielle de trois vecteurs, que sont «le renforcement du tissu urbain, la réflexion prospective pour anticiper les besoins futurs et l’intégration des enjeux de long terme», pour Mme Mee Youn, «le défi que s’est imposé au gouvernement de notre pays, c’est d’accélérer la cadence des constructions pour passer de 50.000 unités/an à 200.000 unités d’ici 2022». Globalement, et pour accompagner les transformations profondes des territoires engendrées par une mobilité sociale accélérée, «la Corée veut réaliser le défi qui consiste à augmenter le nombre des unités construites d’ici 15 ans à plus d’un million». Ces nouvelles constructions sont «destinées au remplacement du cadre bâti vétuste et à l’amélioration de la qualité urbanistique», a-t-elle signalé.

Plus que cela, les Coréens se tournent résolument vers le futur, puisqu’ils évoquent déjà la «Smart City» (Ville intelligente) ou «la ville 4.0». Mme Mee Youn explique que dans un double contexte de renouvellement des objectifs et de mutation des politiques d’aménagement du territoire, dans un environnement marqué par une digitalisation accentuée, «l’objectif La ville intelligente est de concilier les piliers sociaux, économiques et environnementaux, à travers une approche systémique qui allie gouvernance participative et gestion éclairée des ressources naturelles, afin de faire face aux besoins des institutions, des entreprises et des citoyens». L’impératif de se tourner vers les nouvelles technologies est édicté, selon l’intervenante, par la dynamique accentuée d’urbanisation et la nécessité de faire face aux nouvelles métamorphoses en économie numérique «c’est la quatrième révolution industrielle», explique-t-elle

Par ailleurs, le représentant de la «Korea Transport Institute», Sang Jin Han, a mis en exergue l’impact des différents projets de développement urbain, tels que la construction de métro sur l’apparence des villes coréennes, dotées maintenant de moyens de transport «diversifiés, rapides et ponctuels», grâce à une gestion performante et intégrée «des bases de données numériques dictée par la nécessité de gérer les flux de déplacements, de maîtriser l’étalement urbain».

Le séminaire a été ponctué par une séance de débats et discussions sur des problématiques liées à l’environnement, à la résilience et à l’aménagement urbain.

Tahar Kaidi