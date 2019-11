Secteur de l’imprimerie et de l’emballage : Une croissance à deux chiffres

Une rencontre-débat consacrée, au secteur de l’imprimerie et de l’emballage a été organisée, hier à Alger. Les participants à ce rendez-vous ont exprimé à l’unanimité leur pleine satisfaction quant au développement qu’a connu, ces dernières années, ce domaine porteur pour l’économie. Ils ont souligné que le secteur a enregistré une croissance à deux chiffres, sans livrer de précision. Dans une déclaration à la presse, le directeur général par intérim de la chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie, Samir Boukhediche (AHK) a souligné que «cette rencontre a constitué une opportunité idoine aux opérateurs algériens spécialisés dans le domaine de l’imprimerie et de l’emballage pour entre autres, prendre connaissance de nouvelles technologies, et de discuter sur des questions d’actualité liées à ce domaine ainsi que sur le partenariat avec les entreprises allemandes».

Il dira dans ce sens que «le marché de l’emballage en Algérie a enregistré une croissance en termes de nombre d’investissements». Il confirme dans ce sens que «les opérateurs allemands leaders dans ce domaine vont accompagner les opérateurs algériens dans leur développement», et cela a-t-il précisé «à travers le partenariat et le transfert de savoir-faire». Appuyant ses dires, le DG de l’AHK a cité à titre d’exemple la satisfaction des opérateurs algériens quant à excellente qualité des produits allemands et les services de qualité ainsi qu’à la bonne formation. Mettant l’accent sur le Salon Printpack Alger qui se tiendra du 9 au 11 avril de l’année 2020 à Alger, M. Boukhediche dira : «Ce Salon va regrouper 261 participants, qui vont venir de 24 pays, donc il devient une plateforme régionale, continentale et internationale des acteurs économiques de ce secteur», avant d’appeler ensuite les entreprises algériennes à prendre part massivement à ce rendez-vous pour s’imposer sur le marché à l’international. Il faut le dire, dans le contexte actuel marqué par la chute des prix de pétrole et l’orientation des pouvoirs publics vers la diversification de l’économie nationale et l’encouragement à l’exportation, les entreprises algériennes doivent prendre part à toutes les manifestations internationales afin de promouvoir leurs produits et trouver des marchés pour la commercialisation. Il y a lieu de noter que durant l’édition de 2018 du Salon printpack Alger les organisateurs ont enregistré que 94% des visiteurs ont exprimé leur intention à investir davantage dans ce domaine et 85% des exposants et 96% des visiteurs ont recommandé l'événement ainsi que 5.003 visiteurs (+ 15%) de 29 pays ont discutés affaires avec 41 exposants de 14 pays.

M. A. Z.