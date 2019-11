Pêche et aquaculture : Objectif : passer d’une production de 100.000 à 200.000 tonnes/an

Le secteur de la pêche vise à augmenter la production de la pêche en la faisant passer de 100.000 tonnes actuellement à 200.000 tonnes par an, a révélé sur les ondes de la radio nationale le directeur de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. «Dans la stratégie aqua-pêche que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous visons, outre l’augmentation de l’offre poisson de 100.000 tonnes, la hausse du nombre d’inscrits maritimes, estimés aujourd’hui à 56.000», a-t-il indiqué.

M. Taha Hammouche affirmera que l’autre objectif du secteur est d’augmenter le nombre d’emplois dans cette activité, de 120.000 actuels à 200.000, pour «développer» les métiers de la pêche et rappellera que huit écoles accueillant, chaque année, 8.000 stagiaires, dispensent des formations relatives aux activités de pêche. Selon lui, les objectifs visés dans le secteur de la pêche tendent à «assurer» la préservation des ressources et par la même à «assurer» la pérennité des postes d’emplois.

Evoquant la tenue prochaine du Salon international consacré aux diverses activités de pêche et d’aquaculture, prévu du 6 au 9 novembre à Oran, ‘‘L’invité de la rédaction’’ de la Chaîne III précisera que la manifestation connaîtra la participation d’une trentaine de sociétés étrangères de Norvège, Grèce, Inde, Egypte et d’Italie ainsi qu’une centaine d’entreprises locales.

L’engouement des étrangers pour ce Salon témoigne de l’importance du marché algérien de la pêche auprès des investisseurs internationaux. «L’Algérie attire les investisseurs étrangers dans le secteur de la pêche, preuve en est : l’augmentation significative du nombre de participants étrangers au Salon d’Oran», a-t-il expliqué.

S'agissant de la pêche du thon rouge, réglementée par une instance internationale, M. Hammouche a réitéré le désir de l'Algérie à augmenter son quota de pêche pour atteindre les 2.000 tonnes au cours des prochaines années.

L'Algérie s'est octroyée cette année un quota de 1.455 tonnes de thon rouge, pêchés en 20 jours au lieu de 30 jours de campagne», a-t-il indiqué, ajoutant que cette quantité atteindra 1.655 tonnes en 2020 pour enfin atteindre les 2.000 tonnes» à l'avenir. Cette demande d'augmentation de son quota en thon rouge, sera faite par l'Algérie à l'occasion de prochaine la réunion de l'Instance internationale de la gestion du thon, prévue fin novembre courant à Madrid.

Estimant que la pêche en Algérie était «artisanale à 70 %», M. Hammouche a indiqué que l'élargissement de la zone économique exclusive du pays fin 2018 va lui permettre de pêcher en haute mer.

Pour ce faire, il est nécessaire de procéder, selon lui, à la formation des pêcheurs algériens et à la constitution d'une flottille capable d’aller chercher ces ressources en haute mer et à des profondeurs importante.



Récente création d’une agence pour gérer l’exploitation du corail



Au sujet de la bonification des taux d’intérêts pour les investisseurs dans le secteur de la pêche, M. Hammouche précisera que le système de soutien qui existe aujourd’hui est basé essentiellement sur la bonification de taux d’intérêts et rappellera que tous les investisseurs peuvent prétendre à cette aide, que ce soit au niveau de la pêche ou au niveau de l’aquaculture. «Nombreux sont ceux qui pensent que l’investissement dans l’aquaculture est un pari très risqué donc les banques ne suivent pas souvent les investisseurs dans ce secteur», a-t-il fait remarquer.

Dans la perspective de promotion de l’ensemble de ces activités, ‘‘L’invité de la rédaction’’ rappelle que le système de soutien aux personnes désireuses d’investir dans les activités de pêche est basé sur la bonification des taux d’intérêt leur permettant de bénéficier de crédits bancaires et dira que l’Algérie possède «énormément» de potentialités, pas seulement en ce qui concerne le développement de l’aquaculture comme «nouvelle» activité économique mais aussi «toutes» les richesses biologiques contenues dans la mer. Il note, cependant, qu’en ce qui concerne l’aquaculture, «un créneau très rentable», les banques rechignent à assurer des financements, au prétexte explique-t-il, que ceux-ci «sont trop risqués», bloquant ainsi l’élargissement de cette activité. Par suite de l’élargissement de la zone économique exclusive (ZEE), l’intervenant indique que l’intérêt est également porté sur le développement de la pêche hauturière pour exploiter de nouvelles ressources situées en haute mer.

Par ailleurs, le D.G de la pêche et de l'aquaculture a annoncé qu’une agence nationale chargée de la gestion et de l'exploitation du corail a été créée depuis «une vingtaine de jours». Il a expliqué que la mise en place de cette nouvelle agence visait la meilleure gestion possible de l'exploitation du corail, dont l'ouverture, décidée en 2015 par les pouvoirs publics, est «imminente», sans préciser l'échéance.

Mohamed Mendaci