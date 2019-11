Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise : L’impérative institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques

C’est un plaidoyer en faveur de l’institutionnalisation de l’évaluation qu’ont fait, hier, deux experts, M. Bouchakour, président de l’Association de la promotion de l’investissement, et M. Koceila Amer, expert international en finances publiques et gestion des investissements publics. Ils ont plaidé pour l’institutionnalisation de la politique d’évaluation. Invités dans le cadre de la matinale du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care), les deux experts, unanimes, ont déploré l’absence de l’information, statistique en particulier, qui constitue un handicap pour toute démarche de recherche ou d’investigation.

Étant le premier à intervenir, M. Bouchakour propose d’aller vers une loi-cadre fixant des dispositifs et standards qui permettra de fonder la décision sur des données objectives, rendre des comptes à qui de droit et tirer les enseignements pour le futur. Lui emboîtant le pas, M. Amer soutient que cette institutionnalisation de la politique d’évaluation signifie une meilleure implication du citoyen, rappelant qu’elle est, dans nombre de pays, le résultat d’un élément déclencheur ayant pour nom : assainissement des finances publiques. Abordant les conditions d’une démarche évaluative vertueuse et pérenne, le conférencier relève une adhésion à tous les niveaux des administrations et la responsabilisation des gestionnaires, une priorisation des objectifs à évaluer et adaptation des méthodes, un dispositif de conduite professionnalisé visant l’excellence et une opinion publique mobilisée, avant, pendant et après la conduite des évaluations. Quant à M. Bouchakour, il précise qu’à présent la culture d’évaluation, superflue, est «aggravée par des stéréotypes dévalorisants», et les capacités nationales d’études «jadis consistantes, sont aujourd’hui marginalisées et délabrées». Dans son intervention, il plaide pour restituer à l’aspect qualitatif ses lettres de noblesse, soulignant que l’évaluation impose «équité et transparence». Et d’ajouter : les Objectifs du développement durable constituent, pour l’Algérie, un «bon angle d’entrée dans l’évaluation des politiques publiques». Préconisant un nouveau paradigme dans le cadre d’une démarche rénovée, participative, voire non linéaire, M. Bouchakour se dit convaincu que cette démarche permettra l’intégration d’outils et de méthodes permettant de planifier, suivre et accompagner le changement. Dans ce paradigme, le changement est obtenu au fil du processus et non à travers les résultats, le suivi et l’évaluation sont fusionnés et menés de manière concomitante, et les indicateurs objectivement vérifiables seront remplacés par une cartographie des incidences. Bifurquant sur l’amplification du taux de chômage des diplômés universitaires, le conférencier explique qu’elle est le corollaire de plusieurs facteurs dont l’arrêt de l’industrialisation, la faiblesse de la dynamique entrepreneuriale, le gel des recrutements dans la fonction publique, les départs à la retraite non systématiquement remplacés, ainsi que les difficultés réelles d’insertion professionnelle. D’autre part, l’autre intervenant, M. Amer, a expliqué, pour une conduite professionnelle de l’évaluation des politiques publiques (EPP), le besoin multiple de concevoir et diffuser des outils et guides méthodologiques pour la conduite et la réalisation des évaluations, de constituer un socle de compétences, de mobiliser l’expertise externe et mettre à contribution la recherche universitaire. Et pour que cette évaluation soit au service de l’opinion publique, il préconise de concevoir une stratégie de communication et mettre en place des canaux de diffusion des EPP, d’instaurer la culture de l’évaluation dans les débats publics, et d’impliquer en aval et en amont les usagers dans le processus de l’évaluation. Quant à Mahrez Ait Belkacem, juriste et membre du Care, il relève une «faillite de quasiment tous les services publics», ajoutant que «l’évaluation des politiques publiques n’a pas mobilisé la classe politique».

Fouad Irnatene