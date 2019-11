Apiculture : prix exorbitants

Sur les vastes plateaux du tell algérien, se dessine une mégapole de ruches prêtes à défier l’immense challenge de la demande de miel Dans la longue liste des produits fabriqués localement à base du précieux nectar figurent, notamment, le shampooing, le gel douche, le savon naturel et les crèmes tous à base de miel. Les apicultrices et les apiculteurs mettent en avant de arguments pour expliquer les bienfaits des variétés de miels, mais aussi de leurs dérivés à base de crème. En 2018, la production de miel avait atteint 5.000 quintaux. Mais aujourd’hui, la filière apicole fait face à l’absence d’organisation du marché du miel. Avec un réseau de distribution devant être réorganisé. Il s’agit de la création du Conseil interprofessionnel de la filière apicole au sein de la CAW, qui s’ajoutera à l’Association des apiculteurs de la wilaya de Tipasa.

«Le prix de vente du miel sont exorbitants», un cri d’alarme qui se fait de plus en plus retentissant parmi les consommateurs à l’échelle nationale même. L’autre plainte, venant cette fois des apiculteurs concerne l’entretien des ruches qui se paie à prix fort pour faire vivre les abeilles – une cause à effet qui fait que la valeur du miel vient se confondre avec la délicate équation prix/qualité. Vouloir du miel pure, demande plus d’efforts et d’argent pour aller défier les cimes de montagne et dénicher le miel sauvage ; un véritable safari pour une revente à plus de 10.000 da/kilo…Un gros business qui se fait cependant dans l’informel. Cette consommation conventionelle à caractère photosanitaire nous engage vers un grand questionnement, celui de la prise en charge de l’élevage sauvage. La consommation de ce précieux nectar incite à plus d’efficacité pour installer le marché algérien dans la sphère de la compétivité, e obtenir la bonne certification pour un miel supérieur de haute facture. Afin de booster l’activité apicole, il faudra développer une plus grande stratégie d’exploitation du miel à l’échelle nationale, et une mise à niveau à la hauteur des attentes.Aujourd’hui, le ton est donné pour passer à la vitesse supérieure et essayer d’engranger plus d’espaces de productions pour permettre une production de qualité supérieure, spécialement dans le massif forestier qui contient une forte potentialité de nourritures d’abeilles, tels que le pollen et les plantes aromatiques. Hormis le bitumage classique des fleurs, l’abeille est enclinte à émigrer vers les hauts cimes de montagne pour échapper à la pollution et maintenir sa survie dans un milieu bio-diversité clean – Un SOS d’autant plus fort qui incite les apiculteurs à plus de dynamisme et de vision futuriste pour pourvoir mettre le ruche algérienne au service du meilleur nectar qui sied bien à sa majesté, la reine abeille.

Le miel algérien fait face à une concurrence déloyale qui lui fait défaut, sa capacité de résistance ne tient qu’a une meilleur politique du développement durable. L’abeille court toujours le danger d’être contaminé par des incendies de forêt, et par extension l’empoisonnement du nectar, et mettre au rouge la chaine de consommation.

Mohamed Bentaleb