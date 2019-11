Nouveau complexe olympique d’Oran : Vaste campagne de nettoiement

Plus de 115 tonnes de déchets ménagers et autres ont été enlevées et collectées à proximité du complexe sportif olympique en construction à Belgaid (commune de Bir El Djir), dans le cadre d'une vaste opération de nettoiement, a-t-on appris dimanche (hier) auprès de la cellule de protection de l'environnement de la wilaya d'Oran. Cette opération, initiée samedi dernier par cette cellule, a ciblé dix points noirs portant sur le transfert des déchets vers le centre d’enfouissement technique des déchets CET de Hassi Bounif, avec la mobilisation de 90 travailleurs, cadres et élus ainsi que des représentants de la société civile, 13 camions, 7 bennes tasseuses, d'un bulldozer et de 3 grues, a-t-on indiqué. La même source a fait savoir que l’opération se poursuivra cette semaine pour éliminer cinq points noirs restants qui altèrent le paysage général de l’entourage de cette importante infrastructure sportive. Pour rappel, l’entourage du nouveau complexe olympique d’Oran enregistre un tassement considérable de déchets à travers les rues et au sien des cités d’habitation, dont le volume s’est accentué après la grève de plus d'une semaine de l’entreprise de collecte des déchets domestiques «Bir El Djir Net» chargée de la couverture de cette région. La campagne de nettoiement est aussi organisée par la direction des ressources en eau, celle des équipements publics, l’Agence de wilaya de gestion et réglementation foncière, les communes de Bir El Djr, Arzew et Benfréha, les entreprises de nettoiement d’Oran et des CET de la wilaya. Le complexe olympique d’Oran prévu d'être réceptionné avec ses structures en juin 2020 est l'un des plus importantes infrastructures devant abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à Oran du 25 juin au 5 juillet 2021.