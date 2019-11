Béchar : école de soutien pédagogique

Décidément, certaines pratiques génératrices de gain facile n’ont point de frontière, encore moins de respect pour la réputation des prestations qu’elles devraient garantir. Il s’agit, en fait, de ces écoles, dites privées, mais bien loin d’assurer un cursus éducatif et formatif au sens plein du terme et dans les règles des attributions qui leur sont dévolues.

Ces établissements de soutien pédagogique poussent actuellement un peu partout comme des champignons et font le bonheur de leurs propriétaires, grâce à cette «nouvelle mode» encouragée par les parents d’élèves qui remettent sans cesse en cause l’enseignement public, en orientant leur progéniture vers ces structures d’enseignement, dans l’espoir de les voir percer dans des matières qu’ils ne maîtrisent que peu, parfois pas du tout. Ce qui est d’autant plus frappant, c’est que ces écoles garantissent à leurs hôtes un enseignement dispensé par des enseignants chevronnés, retraités ou encore en exercice. Ces derniers peuvent alors se retrouver avec leurs élèves (des écoles publiques) auxquels ils vont dispenser des cours de soutien et de remédiation de contenus qu’ils sont censés avoir préalablement dispensés en classe, d’une manière indubitablement insuffisante et auxquels ils vont palier dans ces écoles privées. N’est-ce pas là de la pure et simple mystification ? Quant à tous ces abonnés, pour la plupart scolarisés, nul n’ignore qu’ils fréquentent ce genre d’établissements pour des raisons bien différentes. Certains envisagent d’améliorer considérablement leurs moyennes, déjà bonnes, mais insuffisantes pour prétendre, après le bac, poursuivre des études supérieures dont l’accès nécessite une moyenne de 16/20 et plus. D’autres aspirent à une amélioration de leurs résultats scolaires, d’autres encore qui s’y inscrivent, poussés par leurs parents, qui jugent le rendement de leurs enfants bien en-deçà de leurs attentes et enfin ceux qui y viennent, parce que c’est la tendance. Ces établissements sont en fait devenus une véritable source de revenus pour leurs propriétaires, souvent issus du secteur de l’éducation certes, mais devenus par la force des choses, des pourvoyeurs de prestations pédagogiques et dont les résultats restent à désirer. Ces écoles dites «privées» alors que le statut qui leur a été conféré au départ par la direction de la formation professionnelle, stipulait «école de formation», se sont vite transformées en école de langues puis en établissements où l’on dispense absolument «TOUT». Vous y trouverez, moyennant des tarifs variés, des cours de langue, un enseignement de matières spécifiques (arabe, français, physique, …), des cours particuliers à la carte, sous différentes formules : groupe, mini-groupe, individuel… parallèlement à des prestations plus précises telles l’élaboration ou la correction de mémoires… Vous pouvez également avoir accès aux cours de préparation des examens de niveaux (TCF, DELF et DALF) et même des cours accélérés en gestion humaine, administration…Au même titre que certains événements de la vie quotidienne, c’est encore la bourse du citoyen qui est mise à rude épreuve.

Ramdane Bezza